Защитник саранской «Мордовии» Денис Поярков в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о том, что у команды сохраняется сложное финансовое положение, а также признался, что хотел бы когда-нибудь оказаться в одном клубе вместе со своим братом Николаем.

— Как ваше здоровье? Первая часть сезона из-за небольших проблем получилась скомканной.

— С февраля месяца были небольшие трудности. Весну отыграл с повреждением. На старте сезона провёл два тура, и проблема снова вернулась, пришлось месяц восстанавливаться. Осень поэтому получилась не столь обнадеживающей.

— Есть вероятность, что к весне ваше самочувствие придёт в норму?

— Уверен, что все разрешится намного раньше. Я буду все для этого делать. На обследовании в Финляндии мне скажут, что надо делать дальше.

— Саранск ещё не так давно был в премьер-лиге. Сейчас «Мордовия» находится в первенстве ФНЛ внизу турнирной таблицы. Что не так с командой?

— Когда я изначально приходил в Саранск — видя ту базу, которая осталась после чемпионата мира-2018, стадион, — мне казалось, что «Мордовии» поставят задачу минимум вернуться в элиту. А в итоге большие финансовые проблемы. Они возникли из-за того, что сама республика находится не в самом хорошем состоянии в плане денег. Это не может не сказываться на спорте. Я сейчас не только про футбол говорю.

— Есть ощущение, что, кроме властей региона, команда больше никому не нужна? У неё ведь нет крупных спонсоров.

— Да, правильно вы сейчас говорите о поддержке. Когда в Саранске был цементный завод, то у «Мордовии» было все хорошо. Сейчас завод выкупила другая компания, можно сказать, что теперь он принадлежит москвичам (улыбается). Как таковых спонсоров у нас нет, финансирование происходит только из бюджета региона. Вообще поддержку в футболе сейчас найти сложно, а без спонсоров тяжело претендовать на что-то серьёзное.

— Насколько велики сейчас проблемы?

— Снежный ком всё нарастает и нарастает. Вроде бы не такие уж и большие долги, но постоянные задержки по выплатам. По сути, мы получаем зарплату два-три раза в год.

— Как будто работаете вахтовым методом...

— Ну да. Когда приходил, то изначально предупреждали, что будут небольшие задержки. Но всему же есть предел. Можно подождать месяц, два, три. Но не пять-шесть, это уже чересчур.

— Осенью довелось разговаривать с Евгением Ятченко, он вроде бы говорил, что какую-то часть долгов собирались закрыть. Что-то вам погасили?

ФК «Мордовия» Саранск/vk.com ФК «Мордовия» Саранск/vk.com

— На момент интервью с Ятченко, насколько я помню, у нас задержки по выплатам составляли полгода. В итоге выплатили по четыре зарплаты, но сейчас долг снова добежал до четырех месяцев. Плюс премиальные за этот сезон.

— Но при этом есть уверенность, что в Саранске не кинут и рано или поздно все закроют перед командой, так?

— Да, так и есть. В «Мордовии» никогда не обманывали, все долги с течением времени в клубе закрывают. В этом плане тут себя очень порядочно ведут. Не слышал ни от одного футболиста, что с ним в итоге как-то нечестно поступили. Может быть, не сегодня, но в будущем все будет хорошо.

— Насколько сильно эта ситуация повлияла на результаты в текущем сезоне?

— Очень сильно. Здесь это ведь на всём сказалось: и на трансферной политике, и на подготовке к сезону, на той же логистике. У нас порой не было денег, чтобы поехать на выезд. Так что очень сильно сказалось.

— Вы человек семейный, как сильно трудности давили на вас? Было ли это обременительно?

— Поначалу были и семейные конфликты, без этого никуда. Сейчас жена понимает всю ситуацию, относится ко всему уже проще. Понятно, что моментами бывает очень сложно, приходится где-то занимать средства, брать кредиты. Это сказывается больше на эмоциональном уровне, так как ты постоянно думаешь о том, где же тебе взять деньги, чтобы купить какие-то банальные вещи: одежду, продукты питания. Ты вроде бы получаешь неплохую зарплату, но не видишь ее совершенно (улыбается). Никакой отдачи не видишь. Раньше когда в других клубах я с подобным сталкивался, то отношение к ситуации было резко негативное, а сейчас понимаю, что в ФНЛ не только у «Мордовии» проблемы подобного плана. Все это понимают. В лиге, думаю, у половины клубов есть задержки на месяц-два. Можно сказать, что нормальная ситуация.

— Нет опасения, что «Мордовия» зимой может не досчитаться ряда исполнителей? Футболисты не любят большие задержки и во время трансферного окна могут попытаться сменить обстановку.

— Я не боюсь, просто уверен, что так на самом деле и будет. Если ситуация не изменится, то это нормально, что футболист смотрит в сторону того клуба, где условия лучше и ситуация более стабильная. Это нормальное желание человека. Мне-то тут нечего боятся, этот вопрос лучше адресовать руководству «Мордовии».

— Коллектив из Саранска находится внизу турнирной таблицы. Шансы на сохранение прописки пока не потеряны? ФНЛ — это очень непростой турнир, где каждый борется до конца. Очки никто просто так раздавать не станет.

— Шансы всегда есть. Мой девиз по жизни: «Никогда не сдаваться и делать от себя все зависящее». Постараюсь сделать все, чтобы помочь команде вылезти из сложившейся ситуации, буду отдаваться полностью на поле. Надеюсь, что если все так же отнесутся к нашему турнирному положению, то наши шансы будут неплохими.

— В премьер-лиге заиграл ваш брат — Николай Поярков. Его очень ценили в системе «Локомотива», говорили, что он очень талантливый. Как относитесь к тому, что он сменил клубную прописку, да и вообще пристально ли следите за его карьерой?

— Конечно слежу, постоянно с Колей на связи, общаемся. Где-то стараюсь подсказывать ему как старший брат (смеётся). Он молодец. Брат левоногий защитник, а такие футболисты особенно ценятся. Талантливый, но пускай не обольщается, ему ещё расти и расти в профессиональном плане, есть куда прибавлять. Очень горд, что брат играет в премьер-лиге.

ФК «Мордовия» Саранск/vk.com

— Слышал, что у него есть проблемы в плане эмоций — он взрывной и порой играет очень жестко. Правда?

— Есть такое. Но нас папа так воспитывал, чтобы не уступали ни на одном сантиметре поля. Не скажу, что он взрывной, просто порой чересчур жестко действует в единоборствах. Не думаю, что у него есть какие-то карточки за разговоры или излишнее проявление эмоций, только за грубую игру.

— Это стиль игры или просто недостаток опыта?

— Это стиль игры. Опыт придёт в будущем, ему ведь всего 20 лет. Будет меньше фолить, больше чисто отбирать. Где-то за счёт позиции будет действовать первым.

— Не подкалывает он вас тем, что он в премьер-лиге, а вы в ФНЛ?

— Нет, такого точно нет. Ещё рано ему (смеётся). У нас очень хорошие отношения, очень хочу донести до него какие-то свои мысли, где-то подсказать. Я от него ни разу не слышал ничего такого, наоборот, он старается много у меня спрашивать.

— Если заглянуть в будущее, то вы видите Николая в каком-то российском топ-клубе? У нас позиция левого защитника весьма проблематична.

— Безусловно. У него хорошая перспектива. И не только топ-клубы маячат впереди, но и сборная не за горами. Если сейчас он будет стабильно выступать и прибавлять по ходу сезона, то можно ожидать вызов в молодёжную сборную России. А там и топ-клубы подтянутся (улыбается). Спрос на него точно будет.

— Согласитесь, что в нынешней ситуации казанский «Рубин» — это лучший вариант для него?

— Полностью согласен. Для него сейчас очень важно получать игровое время, набираться опыта в премьер-лиге. Очень хорошо, что он оказался в «Рубине», там доверяют молодым футболистам. У них сейчас очень много талантливых ребят, которые делают первые шаги в футболе. Самое главное — играть.

— В «Рубине» одним из тренеров работает Олег Кузьмин, с которым вы могли пересекаться в «Москве». Вспоминает ли он Пояркова-старшего?

— Не знаю, не интересовался такими моментами (смеётся). Кузьмин много общается с моим братом и даёт большое количество важных советов.

— Поддерживали брата в тот момент, когда на финише первой части сезона коллектив из Казани выдал длительную черную серию?

— Я больше спрашивал у него не про команду, а про его игру. Я смотрю больше за ним. Коля говорил вскользь, что результаты у них не очень были. Понятно, что когда идёт череда поражений, то даже атмосфера в команде очень сильно меняется. Но всё налаживается, надо только одержать первую победу, и все поменяется.

— Два брата Пояркова в одной команде — это возможно или такое может быть только в компьютерной игре?

— Да всё возможно, на самом деле. Почему нет? Только если я к нему рвану в премьер-лигу (смеётся).

— Но хотелось бы с ним поиграть вместе?

— Конечно, это же мой брат.