Полузащитник «Сочи» Алексей Померко после победы над «Динамо» (3:2) в матче 10-го тура чемпионата России поделился своими эмоциями от дебютной игры в текущем сезоне, а также отметил, что два пропущенных мяча от «бело-голубых» не заставили команду опустить руки и отказаться от борьбы за три очка.

— С дебютом вас в текущем сезоне. Какие эмоции испытываете?

— Эмоции только позитивные, так как мы смогли добиться победы. Тут же все зависит от результата. Если бы я дебютировал и мы проиграли — ничего позитивного тут не было бы. Самое главное — взяли три очка, удача была на нашей стороне.

— Можно ли сказать, что «Сочи» выбираются из того болота, в котором команда оказалась на старте сезона? Вторую победу в последних трех матчах одерживаете.

— После победы позитивных эмоций станет побольше. Мы будем более уверенно действовать в следующих матча. Потихонечку начинаем набирать очки.

— Как колено себя чувствует? Вы из-за него пропустили первые игры в премьер-лиге.

— Уже лучше, спасибо большое, что спросили. Теперь могу без проблем выходить на поле.

Владимир Федоренко/РИА Новости

— Сил на весь матч хватило?

— Выдержал — значит хватило. Сейчас чувствую себя хорошо, так что никаких проблем.

— Что случилось с командой во втором тайме? «Динамо» дважды смогло вам забить за короткий промежуток времени.

— Мне кажется, что мы неправильно действовали в тех эпизодах, когда опасность у наших ворот привела к их взятию. В ближайшее время проведём работу над ошибками, чтобы в будущем избежать повторения этих моментов. Думаю, что мы чересчур высоко встречали соперника, первый гол ведь так и получился: «Динамо» смогло выйти из-под высокого прессинга и отличиться.

— Показалось, что второй мяч в исполнении Игбуна ввёл в «Сочи» в небольшой ступор. Так ли это?

— Конечно неприятно. Ты выходишь после перерыва, ведя с перевесом в один мяч, а затем в течение короткого времени получаешь в свои ворота два гола. Но что делать? У нас было достаточно времени, чтобы отыграться и вырвать победу. Что мы и сделали.

— Что сказал главный тренер в раздевалке после матча? Для Точилина «Динамо» — это родная команда и победа над ней, возможно, была для него особенной.

— Прежде всего наставник поздравил команду с такой тяжелой победой, но никаких особенных слов не было.

— Кубок России пройдёт в среду. Для «Сочи» такой плотный график — это хорошо или плохо?

— Все равно лучше играть, чем иметь долгие перерыве, как, к примеру, на матчи национальных команд. Футболисты всегда будут рады тому, что вместо тренировок проведут игру.

— Но так ведь пропадает заслуженный выходной, разве нет?

— Проблем с этим нет. Хотя было бы лучше, чтобы мы встречу с «Динамо» провели бы в субботу, чтобы быть в одних и тех же условиях с нашим предстоящим соперником — ярославским «Шинником». А так у представителя ФНЛ будет на один день на восстановление больше. Думаю, что тренерский штаб найдёт решение, чтобы команда предстала в полной боевой готовности к кубковой баталии.