Полузащитник «Ромы» Дзаньоло получил тяжёлую травму в матче за сборную

https://static.news.ru/photo/073baea4-f1b4-11ea-b101-fa163e074e61_660.jpg Николо Дзаньоло Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look press

Обследование выявило полный разрыв крестообразной связки левого колена у полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло.

21-летний футболист травмировался в матче Лиги наций, в котором сборная Италии на выезде одолела Нидерланды 1:0. Дзаньоло заменили на 42-й минуте.

8 сентября спортсмена обследовали в римской клинике Villa Stuart, о его диагнозе сообщила пресс-служба «Ромы». 9 сентября игроку предстоит перенести хирургическое вмешательство. О сроках восстановления футболиста можно будет говорить после операции.

В январе Дзаньоло получил аналогичную травму на правой ноге и смог вернуться к тренировкам только спустя полгода. За «Рому» в сезоне-2019/20 полузащитник сыграл 33 матча, в которых трижды отдавал голевые передачи партнёрам и восемь раз отличился сам.

Как писал NEWS.ru, российскому полузащитнику Алексею Миранчуку потребуется до шести недель на восстановление после травмы. 24-летний футболист сможет сыграть за свой новый клуб — «Аталанту» — не ранее 4 октября.