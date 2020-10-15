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Полузащитник «Челси» Мозес перешёл в «Спартак»

22:33, 15 октября 2020
Виктор Мозес Виктор Мозес Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Полузащитник лондонского «Челси» Виктор Мозес перешёл в московский «Спартак». Об этом сообщил столичный футбольный клуб.

Мы приветствуем Виктора в красно-белой семье и желаем ярко проявить себя в нашей команде, — говорится в сообщении клуба.

«Челси» купил Мозеса в 2012 году за €11,5 млн. Он провёл за лондонский клуб 128 матчей и забил 18 голов. Вторую половину прошлого сезона футболист был в аренде в «Интере», однако итальянский клуб не стал покупать игрока.

Перед «Челси» Мозес выступал за английские «Кристал Пэлас», «Уиган Атлетик», «Ливерпуль», «Сток Сити», «Вест Хэм Юнайтед», турецкий «Фенербахче» и миланский «Интер».

Как ранее писал NEWS.ru, нападающий Зе Луиш, ранее игравший за московский «Спартак», а сейчас выступающий за «Порту», перейдёт в столичный «Локомотив».

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