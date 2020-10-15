Полузащитник «Челси» Мозес перешёл в «Спартак»

https://static.news.ru/photo/64dd13da-0f1f-11eb-b98f-fa163e074e61_660.jpg Виктор Мозес Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Полузащитник лондонского «Челси» Виктор Мозес перешёл в московский «Спартак». Об этом сообщил столичный футбольный клуб.

Мы приветствуем Виктора в красно-белой семье и желаем ярко проявить себя в нашей команде, — говорится в сообщении клуба.

«Челси» купил Мозеса в 2012 году за €11,5 млн. Он провёл за лондонский клуб 128 матчей и забил 18 голов. Вторую половину прошлого сезона футболист был в аренде в «Интере», однако итальянский клуб не стал покупать игрока.

Перед «Челси» Мозес выступал за английские «Кристал Пэлас», «Уиган Атлетик», «Ливерпуль», «Сток Сити», «Вест Хэм Юнайтед», турецкий «Фенербахче» и миланский «Интер».

Как ранее писал NEWS.ru, нападающий Зе Луиш, ранее игравший за московский «Спартак», а сейчас выступающий за «Порту», перейдёт в столичный «Локомотив».