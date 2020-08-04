4 августа 2015 года бизнесмен Алишер Усманов передал безвозмездно Российскому футбольному союзу (РФС) крупную сумму на оплату неустойки итальянскому тренеру национальной команды Фабио Капелло в размере €15 млн (или по существовавшему на тот момент курсу 930 миллионов рублей). NEWS.ru вспоминает детали истории.

Алишер Усманов, как известно, вкладывает не только в цифровые и мультимедийные проекты, но и активности участвует в области спорта. Был совладельцем лондонского футбольного клуба «Арсенал», вложился в самую крупную спортивную российскую киберспортивную команду Virtus Pro, а в 2015 году и вовсе спас Российский футбольный союз (президентом тогда был Виталий Мутко) от фиаско, в которое организация сама себя загнала. По иронии судьбы, итальянца, как одного из самых титулованных тренеров, приглашали, чтобы он поднял российский футбол, но тот поднял «кэш». И не по своей вине.

Капелло возглавил национальную сборную в 2012 году, сменив голландца Дика Адвоката, и впервые за 12 лет вывел российскую команду в финальную часть чемпионата мира, но дальше — сплошная неудача.

Фабио Капелло Andreas L Eriksson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Перед истечением контракта в 2014 году итальянцу стали поступать интересные предложения от грандов европейских клубов. В его услугах были заинтересованы «Рома», «Пари Сен-Жермен», ему предлагали возглавить сборную Италии, но Капелло уверенно заявлял, что отработает соглашение со сборной России (договор с ним был продлён в том же 2014 году до окончания чемпионата мира-2018) и завершит карьеру.

Так что было волшебного в контракте с российской стороной? По условиям нового четырёхлетнего контракта зарплата тренера выросла с €4,5 млн до €7 млн. В нём были предусмотрены и бонусы (до €5 млн за победу на ЧМ-2018), и огромная сумма неустойки в случае досрочного расторжения.

История по факту мрачнее самой тёмной тучи: Дон Фабио за эти деньги не просто должен был вывести российскую команду в финальную часть ЧМ-2012, но и побеждать на каждом крупном турнире. Но, как мы помним, на мундиале-2014 в Бразилии коллектив даже не сумел выйти из группы. Зато Капелло получил свои бонусы — за выход на ЧМ-2014 в размере €2 млн.

В контракте было также прописано, что РФС был обязан ежемесячно оплачивать тренеру проживание в Москве, а он, в свою очередь, должен оставаться в столице 183 дня в году. Из смешного: организация предоставила наставнику iPhone и iPad с подключением к интернету. Ему были организованы индивидуальные уроки русского языка, предоставлен автомобиль повышенной комфортности, включая водителя, разговаривающего на иностранном языке (любой на выбор: итальянский, испанский или английский), а авиаперелёты осуществлялись исключительно бизнес-классом. Сам Капелло в ответ на роскошь мог, например, устанавливать себе гибкий график рабочего времени. С такими условиями он должен был расцвести в России. Но не тут-то было.

Летом 2014 года стало известно, что Капелло и его тренерский штаб уже несколько месяцев не получают зарплату, а ближе к зиме член исполкома РФС Сергей Степашин заявил, что у союза нет денег на зарплату тренера . Может, поэтому Дон Фабио не смог вывести сборную напрямую на чемпионат Европы-2016? Не исключено, ведь работать бесплатно — это не для именитого специалиста. Вот вам факт: cборная России не могла никого обыграть, кроме Лихтенштейна (осенью 2014 года), именно с момента первых долгов по зарплате.

Фабио Капелло Dmitry Golubovich/Global Look Press

В итоге в сентябре 2015 года РФС официально сообщил, что все долги Капелло были погашены благодаря вложению Алишера Усманова, который выделил сначала 400 миллионов рублей, а потом ещё 300 миллионов — на погашение новых. Но и напомним, что Усманов до этого уже выделял РФС 300 млн рублей в преддверии ЧМ-2014 на безвозмездной основе, «в рамках благотворительной деятельности».

В то время, когда все критиковали Капелло, бизнесмен высказывался в адрес тогдашнего главы РФС Николая Толстых, который и стал инициатором сумасшедшего контракта с итальянцем.

Позор, когда человек, который работает для России, не получает оплату за свой труд... Это повод дать оценку о несостоятельности руководителя РФС, — утверждал Усманов.

В конце мая 2015 года Толстых был отправлен в отставку, что, в принципе, немудрено. А спустя несколько месяцев такая же участь была уготована итальянскому тренеру. Только вот у первого не было космической неустойки.

В итоге, конечно, от грандиозного скандала российский футбол был избавлен. С тех пор финансовое положение РФС кардинально улучшилось, правда, российский футбол не сильно изменился.