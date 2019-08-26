Полузащитник и капитан футбольного клуба «Сочи» Евгений Песегов в эксклюзивном интервью News.ru подвёл итоги стартового отрезка чемпионата России, а также рассказал о том, как ему живётся в городе-курорте.

— Позади целых шесть туров. Какие сейчас итоги можно подвести?

— У нас выдался тяжёлый старт, мы встретились с лидерами нашего чемпионата: «Зенитом», «Спартаком» и «Краснодаром». В противоборстве с ними очков набрать не удалось, к сожалению. В дальнейшем ситуация точно улучшится, мы идём в правильном направлении — укрепили оборону, после чего стали меньше пропускать. Пока в более атакующий футбол не получается играть, но мы делаем шаги вперёд. Три очка в шести турах можно назвать и плохим результатом, но если учесть, что «Сочи» продолжает комплектование состава, то тогда можно назвать чем-то средним между «ужасно» и «хорошо».

— Большинство футболистов приехало в команду по ходу сезона. Какая сейчас атмосфера в коллективе и что можете сказать о сыгранности?

— Думаю, что потихонечку связи налаживаются, все друг друга начинают понимать на поле. Тренировочный процесс сейчас выстроен так, чтобы мы как раз могли быстрее притереться: много упражнений с мячом, футбола. Пытаемся перестроиться, сменить свой стиль на атакующий. Стараемся давать результат, но пока хромаем в «физике». Когда всё наладим — придёт результат. Приятно, что удалось забить первый гол. Надеюсь, что в следующей игре добьёмся первой победы.

— Можно ли назвать плюсом то, что к вам пришло много футболистов из «Зенита»? Они уже друг друга хорошо знали, взаимопонимание на поле было.

— Да, ребята, которые пришли, хорошо понимают друг друга, им не надо особо сыгрываться. Но в то же время из-за того, что команда новая и другой тренировочный процесс, у них тоже есть некоторые сложности. Но всё со временем придёт в норму.

— Первый гол был забит лишь в шестом туре. Не поздно ли?

— Конечно, это поздновато, но хорошо, что это произошло в шестом туре, а не в шестнадцатом. У нас есть ещё время всё наверстать, забить те голы, которые мы могли забить ранее.

— А этот фактор как-то сказывался на игроках «Сочи»? Давил на команду?

— Да, небольшое давление по этому поводу было. Но все прекрасно понимают, что «Сочи» стал показывать футбол более высокого уровня, выстраивается модель игры. А это значит, что голы придут. У нас очень квалифицированные футболисты, поэтому скоро начнём регулярно огорчать оппонентов.

— Кто из соперников по старту сезона произвёл наибольшее впечатление? Многим понравилась встреча «барсов» с ЦСКА.

— ЦСКА — это хорошая команда, где собраны квалифицированные исполнители. В открытую против неё играть было бы неправильно. Мы выбрали оборонительную схему, сделав акцент на контратаках. Думаю, что мы неплохо держались, оперативно перестраивались и старались не проигрывать единоборства. Считаю, что это одна из наших лучших игр за шесть туров.

— Вы являетесь главным старожилом клуба. Вы выступаете за команду четыре года и прошли с ней путь от второй лиги до РПЛ. Тяжело ли он вам дался?

— Тяжело. Это ведь турниры слишком разного уровня, и каждый сезон, по сути, получался сложнее предыдущего. Надо было не отставать от команды и продолжать прогрессировать, расти. Плюс ещё смена города у нас получилась. Так что пять лет оказались весьма продуктивными, но нелёгкими. Но я рад, что справился и один из немногих, кто прошёл весь путь и остался в команде.

Евгений Песегов (слева) pfcsochi.ru

— Легко ли согласились на переход в команду ПФЛ? Многие нос воротят от первой лиги, а тут ещё на ступеньку ниже надо было опуститься.

— Тогда у меня было не так много вариантов, поэтому я согласился выступать в команде из ПФЛ. Просто понимал, что мне нужно было сделать этот шаг. Скажу, что я очень счастлив, что оказался там, у нас была хорошая команда, показывавшая атакующий футбол. Провести два сезона во второй лиге было нелегко, но это испытание было преодолено.

— Как вам дался переезд в Сочи? Какие плюсы и минусы курортного города вы выделите?

— Санкт-Петербург и Сочи — это совершенно разные города с неповторимой атмосферой, везде своя специфика. Но переезд был спокойный, так как клуб предоставил нам комфортное жилье, позаботились обо всём. Тренировочная база и стадион — всё на высшем уровне. Не надо было думать ни о чём — приезжаешь и сразу приступаешь к подготовке. Со временем понимаешь, что это курортный район и много отдыхающих бывает, но мы отгорожены от этого всего. Плюс тренировочный процесс построен таким образом, чтобы мы не расслаблялись.

— Жители города часто узнают на улице?

— Со временем начали намного чаще узнавать игроков нашей команды. В основном это больше относится к детям. Ребята младшего возраста частенько пишут в Интернете в различных соцсетях, переживают за нас. Бывает, что просят автографы и совместное фото. Сейчас клуб уже более развит, поэтому и появилась узнаваемость.

— «Сочи» очень активно работает на привлечение новой публики, задействуя во всех своих акциях футболистов. Не слишком это напрягает? Порой кажется, что вас прямо с тренировки утаскивают на какую-то автограф-сессию.

— У нас очень хорошо работает весь менеджмент и пресс-служба. Ребят в команде много, всё делается в меру и по договорённости с игроками. А встречи с детьми нам всегда в удовольствие, так как видно, как молодое поколение любит футбол, как волнуется и переживает в ожидании встречи с профессиональными игроками. Проделана очень хорошая работа, раз за два года удалось очень серьезно раскрутить клуб и значительно повысить его узнаваемость.

— Если отталкиваться от нынешних результатов, то какое место в турнирной таблице РПЛ станет хорошим итогом сезона? За которое, как говорят, будет не стыдно.

— Мне кажется, что сейчас выполнить задачу и попасть в десятку мы ещё можем. Посмотрим, как всё в дальнейшем будет складываться. Мне кажется, что место с восьмого по 12-е — это нормальный результат. Если поднимемся выше — замечательно. Так что «Сочи» в перспективе можно назвать середнячком.