Овечкин заявил о желании сыграть за футбольное «Динамо»

https://static.news.ru/photo/6ce34614-068a-11eb-9e1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский хоккеист, звезда сборной России и команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил футбольный матч «Динамо» — «Краснодар», после которого признался, что хотел бы выступить за команду, возглавляемую сейчас Александром Кульчим.

После матча, который завершился победой «Динамо» со счётом 2:0, сотрудники пресс-службы взяли у прославленного российского хоккеиста небольшое интервью, в котором спросили, не отказался ли он ещё от намерения выступить за эту команду.

Жду контракта! — сказал Овечкин, признавшись, что был бы рад сыграть за «Динамо» на любой позиции, даже выйдя на минуту в самом конце матча.

Хоккеист сборной России и «Вашингтона» также поздравил всех болельщиков «Динамо» с победой над «Краснодаром», отметив, что таким результатом остались довольны не только болельщики, но и сама команда. В прошлый раз, когда «Динамо» проиграло «Химкам», настроение было не таким хорошим, добавил хоккеист.

Как сообщал NEWS.ru, футболисты московского «Динамо» в матче Российской премьер-лиги 4 октября обыграли «Краснодар» со счётом 2:0. Первый гол на 37-й минуте игры забил Вячеслав Грулёв. Второй мяч в ворота Матвея Сафонова отправил Данила Лесовой.

Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Динамо» Александр Кульчий после игры заявил, что доволен таким результатом, так как его команда выглядела лучше, чем «Краснодар».