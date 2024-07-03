Определился последний четвертьфиналист Евро-2024 Сборная Турции обыграла Австрию со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал Евро-2024

Фото: IMAGO/Michael Taeger/www.imago-images.de/Global Look Press

Сборная Турции в Лейпциге со счетом 2:1 обыграла команду Австрии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Турецкий защитник Мерих Демарил забил первый гол на 57-й секунде матча. Он стал самым быстрым в истории плей-офф чемпионатов Европы.

Демирал также стал первым за 40 лет защитником, забившим два гола в одном матче европейского первенства. В составе команды Австрии на 66-й минуте отличился Михаэль Грегорич.

Ранее сообщалось, что в четвертьфинал чемпионата Европы вышла сборная Нидерландов, обыгравшая в Мюнхене команду Румынии со счетом 3:0. В четвертьфинале 6 июля в Берлине сборная Нидерландов сыграет с командой Турции.

Сборная Англии 1 июля в Гельзенкирхене со счетом 2:1 обыграла команду Словакии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в Германии. У словаков отличился на 25-й минуте Иван Шранц. У англичан голы забили Джуд Беллингем (90+5) и Гарри Кейн (91). В четвертьфинале англичане сыграют со сборной Швейцарии. Встреча пройдет 6 июля в Дюссельдорфе. Англичане являются чемпионами мира 1966 года.

Действующий чемпион Европы по футболу, сборная Италии, проиграла национальной команде Швейцарии в матче 1/8 финала и вылетела из турнира. Игра прошла на «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась со счетом 2:0.