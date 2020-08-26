РФС представил обновлённую форму сборной России по футболу

https://static.news.ru/photo/7029a7ba-e82f-11ea-bdcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новый дизайн формы сборной России по футболу представили 27 августа, сообщили в пресс-службе компании Adidas, которая является техническим спонсором национальной команды.

По данным пресс-службы, дизайн был создан совместно с болельщиками и Российским футбольным союзом.

Сделали его классическим и лаконичным, использовав два традиционных цвета домашней формы футбольной сборной — красный и белый, — говорится в сообщении Adidas.

Презентация новой формы прошла 7 ноября в Москве. Компания-производитель на рукава футболок нанесла российский триколор в обратном порядке. В итоге получился флаг Сербии. Позднее в СМИ появилась информация, что руководство РФС и футболисты недовольны новой экипировкой.

Как писал NEWS.ru, ранее в Adidas объяснили, зачем перевернули флаг России на новой форме сборной.