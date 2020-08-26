РФС представил обновлённую форму сборной России по футболу

Новый дизайн формы сборной России по футболу представили 27 августа, сообщили в пресс-службе компании Adidas, которая является техническим спонсором национальной команды.
По данным пресс-службы, дизайн был создан совместно с болельщиками и Российским футбольным союзом.
Сделали его классическим и лаконичным, использовав два традиционных цвета домашней формы футбольной сборной — красный и белый, — говорится в сообщении Adidas.
Презентация новой формы прошла 7 ноября в Москве. Компания-производитель на рукава футболок нанесла российский триколор в обратном порядке. В итоге получился флаг Сербии. Позднее в СМИ появилась информация, что руководство РФС и футболисты недовольны новой экипировкой.
Как писал NEWS.ru, ранее в Adidas объяснили, зачем перевернули флаг России на новой форме сборной.
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