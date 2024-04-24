«Нидерланды или Россия»: адвокат ответил на главный вопрос о Промесе Адвокат Краснов: спасти Промеса могут только договоренности России и ОАЭ

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Квинси Промес

Вероятность экстрадиции футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса на родину в Нидерланды выше, чем передача его России, рассказал NEWS.ru заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов. По его словам, иной сценарий возможен при наличии политических договоренностей между РФ и ОАЭ, где сейчас находится Промес.

Если существует договор об экстрадиции между Россией и ОАЭ, то есть шансы, что ОАЭ выдадут Промеса нам. Если будут политические договорённости, то есть шансы, что его выдадут нам. Политически наши страны близки. Если исходить с точки зрения здравого смысла, то в Нидерландах он совершил более тяжкие преступления, покушение на жизнь человека и контрабанда наркотиков, — считает Краснов.

Ранее De Telegraaf сообщил, что задержанный в ОАЭ полузащитник «Спартака» Квинси Промес содержится в камере с 15 заключенными. Известно, что он спит на одной из трех двухъярусных кроватей. При этом еще 10–20 заключенных спят на полу.

До этого адвокат Сергей Жорин заявил, что в «Спартаке» все еще могут добиться отказа в экстрадиции Промеса в Нидерланды. По его словам, это возможно, если в документах об экстрадиции допущены серьезные процессуальные нарушения, которые нельзя устранить оперативно. Как отметил Жорин, в таких случаях суд отказывает в выдаче подозреваемого.

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