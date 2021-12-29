Непомнящий назвал Бузову главной Снегурочкой российского футбола

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий назвал известную телеведущую и певицу Ольгу Бузову главной Снегурочкой российского футбола. По его словам, это звание она заслужила во время скандального эфира с Дмитрием Губерниевым во время чемпионата Европы, пишет RT.

Кто главная Снегурочка? Ольга Бузова в интервью с Дмитрием Губерниевым во время Евро-2020. В тот момент она оказала значительное влияние на популяризацию футбола в стране (смеётся), — сказал Непомнящий.

14 июня Ольга Бузова стала гостем программы «Все на Матч!». Во время эфира известная певица вступила в словесную перепалку с ведущим Губерниевым, после чего расплакалась.

Ранее лыжница сборной России Вероника Степанова отреагировала на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, заявившей, что она никто. Спортсменка поддержала Вяльбе, отметив, что звезда — это Ольга Бузова.

Также сообщалось, что глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что ей не нужен пиар спортсменов во время соревнований. По её мнению, «медали любят тишину».