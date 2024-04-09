Нейросеть предсказала победу российского клуба в Лиге чемпионов Нейросеть предсказала победу «Зенита» в Лиге чемпионов в 2089 году

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Нейросеть StokeyyG2 определила будущих победителей Лиги чемпионов до 2103 года, сообщает Metaratings.ru. По версии искусственного интеллекта, в 2089 году престижный кубок получит петербургский «Зенит», а победителем текущего розыгрыша должна стать «Барселона», которая в четвертьфинале турнира встретится с «ПСЖ».

В 2025 году победу на Лиге чемпионов предсказали клубу «Манчестер Юнайтед». Через 32 года, по версии нейросети, трофей уедет в шведский «Мальме», еще через год — в венгерский «Ференцварош». В 2089 году успех на ЛЧ пророчат спортсменам из молдавского клуба «Шериф».

Ранее стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов. Кроме «Барселоны» и «ПСЖ» за кубок поборются футболисты из «Атлетико» (Испания), «Реала» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Баварии» (Германии), «Боруссии» Дортмунд (Германия), «Арсенала» (Англия). Ближайшие матчи четвертьфинала пройдут 9 и 10 апреля.

«Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) ранее угрожало организовать теракты на матчах Лиги чемпионов. В информационных ресурсах террористов был опубликован кадр с вооруженным человеком на фоне футбольного стадиона и призывом об убийстве. Несмотря на угрозы, власти решили не отменять матчи.