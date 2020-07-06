Неизвестные ограбили дом Рибери во Флоренции во время матча

https://static.news.ru/photo/5e4ac634-bf79-11ea-842f-fa163e074e61_660.jpg Франк Рибери Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look press

Грабители взломали и обокрали дом французского полузащитника итальянского футбольного клуба «Фиорентин» Франка Рибери во Флоренции.

Инцидент произошёл в то время, когда сам футболист принимал участие в выездном матче чемпионата Италии против «Пармы» (2:1). Рибери узнал о случившемся после того, как вернулся домой с игры, сообщает La Repubblica.

Полицейские сразу же приехали на место преступления. Точна сумма ущерба пока не называется, однако известно, что из дома спортсмена пропало множество ценных предметов и драгоценностей.

Рибери перешёл в «Фиорентину» в летнее трансферное окно из «Баварии» на правах свободного агента. Контракт полузащитника с флорентийским клубом рассчитан до лета 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дом защитника английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Яна Вертонгена ограбили во время матча Лиги чемпионов против немецкого «Лейпцига» (0:3). Четыре грабителя ворвались в дом, когда в нём находились жена и двое детей футболиста. Неизвестные угрожали семье Вертонгена ножами и мачете, но никто из них не пострадал.