На футболиста «Арсенала» напали в гараже собственного дома

Бразильский защитник лондонского «Арсенала» Габриэл стал жертвой нападения в гараже собственного дома. По информации Daily Mail, злоумышленники требовали от спортсмена ключи от автомобиля, часы и мобильный телефон, однако тот сумел отбиться.

Отмечается, что футболист в компании друга возвращался из ночного клуба. Злоумышленники проникли в гараж, после чего один из них начал угрожать Габриэлю бейсбольной битой. Однако спортсмен сумел дать отпор и прогнать грабителей.

При этом суд не нашёл связи между нападением и профессиональной деятельностью Габриэла, сделав вывод, что людей привлёк автомобиль.

Габриэл дос Сантос Магальяйнс известен по выступлениям за бразильский «Аваи», французские «Лилль» и «Труа», хорватский «Динамо» из Загреба. Состав «Арсенала» он пополнил в 2020 году. Провёл за команду 42 матча, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

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