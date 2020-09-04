Мутко рассказал, как Путин вызвал его на ковёр после поражения сборной РФ

https://static.news.ru/photo/edce6c52-ef8f-11ea-945b-fa163e074e61_660.jpg Виталий Мутко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший президент Российского футбольного союза, экс-министр спорта Виталий Мутко рассказал о своём разговоре с президентом Владимиром Путиным после разгромного поражения сборной России в матче с Португалией.

Когда мы проиграли 1:7 Португалии (в 2004 году), меня пригласил Путин и спросил: «Что это было?» Состоялся разговор, почему у нас не получается, почему мы не можем играть. Я сказал, что у нас есть и детские школы, и потенциал есть, — сообщил он в эфире телеканала «Матч ТВ».

По его словам, после этого Путин одобрил идею провести чемпионат мира в России.

Матч отборочного турнира ЧМ-2006 между сборными России и Португалии состоялся 13 октября 2004 года. Ворота российской команды на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне поразили Криштиану Роналду, Петит, Паулета, Деку и Симау. Единственный гол португальцам забил Андрей Аршавин.

Ранее Мутко рассказал, что мечтал пригласить на пост главного тренера сборной России по футболу португальца Жозе Моуриньо.

Моуриньо возглавлял такие клубы, как мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Челси», а также «Интер» и «Порту», которые под его руководством выиграли Лигу чемпионов. В 2017 году УЕФА включил его в список десяти величайших тренеров европейского футбола, писал NEWS.ru.