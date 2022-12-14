Мостовой оценил шансы сборной Марокко в полуфинале с французами Мостовой: оцениваю шансы Франции и Марокко как 55% на 45%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Мостовой

Сборная Марокко на Чемпионате мира по футболу в Катаре уже встречалась с командами, которые были записными фаворитами, и все они уже дома, заявил в беседе с НСН футболист, звезда «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой. По его словам, весь мундиаль уже можно назвать «сенсационным». Игрок отметил, что шансы Франции и Марокко он оценил бы как 55% на 45%. Как подчеркнул Мостовой, футбол прекрасен как раз внезапными результатами. Эксперт считает, что в пользу марокканцев может сыграть быстрый гол и дальнейшая «тягомотина».

Всегда присутствует момент, что до игры ты понимаешь, что сильнее, но это не всегда «играет» на поле. Исходя из своего опыта, — с кем я только не играл, — бывает такое, что ты думаешь: ну этих мы обыграем 2:0, 3:0, нет проблем, а потом выходишь на поле, но у тебя ничего не получается, а у них наоборот, и ты думаешь: «Ничего себе!». Плюс, не дай Бог, тебе на первых минутах еще какой-нибудь гол-«дурачок» залетает, — сказал бывший игрок сборной России.

Марокканский коллектив, добавил Мостовой, может втянуть противников в «тягомотину», если французам не забьют в первые минуты.

Победитель матча Хорватия-Марокко сыграет в финале с Аргентиной, которая обыграла команду Хорватии в полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Счет в матче на 34-й минуте открыл Лионель Месси, реализовавший пенальти. Следующие два мяча забил форвард Юлиан Альварес, выступающий за «Манчестер Сити». Он отличился на 39-й и 69-й минутах.