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Футбол

Мостовой назвал провокацией новую украинскую футбольную форму с Крымом

04:37, 07 июня 2021
Александр Мостовой Александр Мостовой Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Легендарный футболист Александр Мостовой высказался насчёт новой украинской футбольной формы с контуром Крыма в составе страны. Спортсмен считает недопустимым такое дизайнерское решение, сообщает Пятый канал.

Изображение Крыма в составе Украины на футбольной форме, созданной накануне чемпионата Европы, футболист назвал провокацией.

Это попахивает провокацией. Это не нужно делать. Все прекрасно понимают, в каком положении находятся наши страны. И ситуация в Крыму и в Донбассе. Конечно, это страшно обидно, — резюмировал бывший полузащитник сборной России по футболу.

Футболист уверен, что Украине было бы вполне достаточно цветов национального флага и эмблемы сборной на спине. Спортсмен напомнил, что Россия и так уже потеряла возможность играть против Украины, хотя эти матчи раньше были самым популярным дерби.

Зачем провоцировать и лишний раз накалять обстановку! — осудил киевские власти Мостовой.

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался насчёт новой футбольной формы украинских спортсменов с изображением Крыма и Донбасса в составе страны. По словам Пескова, все аспекты чемпионата Европы регулируются исключительно УЕФА.

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