Мостовой назвал провокацией новую украинскую футбольную форму с Крымом

Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Анжела Абраменко NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Дмитрий Губерниев прокомментировал появление новой формы украинских футболистов с изображением входящего в состав Украины Крыма. Журналист сыронизировал, что спортсмены могут изобразить на форме что угодно — они имеют на это полное право, сообщает Sport.24.

Это их форма, захотят, то могут изобразить пирамиду Хеопса, Аляску или что-нибудь ещё. Но, с одной стороны, мы же ездим в Крым, прилетаем в Симферополь, но почему-то там нет украинских...