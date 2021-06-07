Мостовой назвал провокацией новую украинскую футбольную форму с Крымом

Легендарный футболист Александр Мостовой высказался насчёт новой украинской футбольной формы с контуром Крыма в составе страны. Спортсмен считает недопустимым такое дизайнерское решение, сообщает Пятый канал.
Изображение Крыма в составе Украины на футбольной форме, созданной накануне чемпионата Европы, футболист
Это попахивает провокацией. Это не нужно делать. Все прекрасно понимают, в каком положении находятся наши страны. И ситуация в Крыму и в Донбассе. Конечно, это страшно обидно, — резюмировал бывший полузащитник сборной России по футболу.
Футболист уверен, что Украине было бы вполне достаточно цветов национального флага и эмблемы сборной на спине. Спортсмен напомнил, что Россия и так уже потеряла возможность играть против Украины, хотя эти матчи раньше были самым популярным дерби.
Зачем провоцировать и лишний раз накалять обстановку! — осудил киевские власти Мостовой.
Как сообщалось ранее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался насчёт новой футбольной формы украинских спортсменов с изображением Крыма и Донбасса в составе страны. По словам Пескова, все аспекты чемпионата Европы регулируются исключительно УЕФА.