Молодежная сборная России по футболу обыграла команду Уругвая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молодежная сборная России по футболу с составом спортсменов до 21 года обыграла команду сверстников из Уругвая в товарищеском матче, передает РИА Новости. Игра в Монтевидео завершилась со счетом 1:0 в пользу российской команды.

Единственный гол на 81-й минуте с пенальти забил Дмитрий Кучугура. Известно, что россияне проведут в южноамериканской стране еще две встречи — с «Насьоналем» 23 марта и «Монтевидео Сити Торке» 25 марта. Комментируя грядущие события, президент Российского футбольного союза Александр Дюков подчеркнул, что эти игры пойдут на пользу молодым спортсменам.

Отмечается, что сборная Уругвая, которая проиграла российским спортсменам, является действующим чемпионом мира. Это звание команда получила на молодежном чемпионате, прошедшем в 2023 году.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что несколько стран оказывали на Сербию сильное давление, чтобы она отказалась от товарищеского матча со сборной России. По его словам, восточноевропейская республика показала, что такое настоящее партнерство. Сборная и клубы России были отстранены от участия в международных соревнованиях в 2022 году решением Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.