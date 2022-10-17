Минобороны и Минспорт предоставят футболистам бронь от мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские футболисты получат бронирование от частичной мобилизации, сообщает «РБ Спорт». По данным портала, соответствующее постановление выпустят Минобороны и Минспорта России.

Ожидается, что документ о предоставлении брони от частичной мобилизации для футболистов будет опубликован на этой неделе.

Ранее Российский Футбольный Союз собрал со всех клубов РПЛ и Первой лиги списки сотрудников, которым требуется отсрочка от мобилизации, и направил их для принятия дальнейшего решения в Министерство спорта РФ.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. После этого повестки получили несколько футболистов РПЛ и около 15 игроков Первой лиги.

15 октября стало известно, что самбистам сборной России оформят бронь от частичной мобилизации. Об этом заявил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

27 сентября чемпион России, волейболист сургутского клуба Суперлиги «Газпром-Югра» Никита Алексеев получил повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации. Двумя днями ранее повестку получил чемпион AMC Fight Nights, боец Владимир Минеев.