Министр спорта Матыцин осудил избиение судьи в Грозном

https://static.news.ru/photo/e1154650-15e8-11eb-9bd1-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избиение главного судьи матча между молодёжными командами «Ахмата» и «Спартака» возмутило российскую спортивную общественность. Министр спорта РФ Олег Матыцин резко осудил произошедшее.

Глава спортивного ведомства подчеркнул, что такие вещи недопустимы не только в спорте, но и в жизни. Спорт, по его словам, — это платформа формирования отношений, культуры.

Основными принципами спорта является уважение к сопернику, к судье. Надеюсь, что наши коллеги и в Грозном, и в РФС примут надлежащие меры, чтобы оценить этот поступок и наказать виновных, если вина определена, — приводит слова министра «Матч ТВ».

Инцидент произошёл накануне. После матча, завершившегося со счётом 0:0, неизвестный подбежал к главному судье Богдану Головко и нанёс ему несколько ударов.

Нападавший, как сообщал NEWS.ru, не имел отношения к футбольному клубу «Ахмат». Об этом заявил сам Головко, добавив, что клуб принёс ему извинения.