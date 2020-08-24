Михайлов ушёл с поста зампредседателя совета директоров ФК «Спартак»

https://static.news.ru/photo/c68deb54-e625-11ea-a5a7-fa163e074e61_660.jpg Сергей Михайлов Фото: spartak.com

Член совета директоров ИФД «Капиталъ» Сергей Михайлов покинул пост председателя совета директоров ФК «Спартак», который он занимал с мая 2019 года.

Как сообщает пресс-служба клуба, Михайлов принял решение «оставить управленческую работу в клубе».

Ранее клуб покинул генеральный директор Томас Цорн. На его место в июле 2020-го был назначен Шамиль Газизов, ранее работавший в «Уфе». Кроме того, с поста коммерческого директора «Спартака» ушёл Алексей Власов.

«Спартак» в текущем сезоне чемпионата России занимает второе место после четырех туров. Клуб отстаёт от занимающего первую строчку петербургского «Зенита» на 4 очка. В пятом туре подопечные Доменико Тедеско сыграют 26 августа на выезде с волгоградским «Ротором».

Накануне Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение закрыть на стадионе фанатскую трибуну «Спартака» на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Таким способом комитет наказал болельщиков за скандирование ими оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного «Локомотива», писал NEWS.ru.