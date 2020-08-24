Михайлов ушёл с поста зампредседателя совета директоров ФК «Спартак»

Член совета директоров ИФД «Капиталъ» Сергей Михайлов покинул пост председателя совета директоров ФК «Спартак», который он занимал с мая 2019 года.
Как сообщает пресс-служба клуба, Михайлов принял решение «оставить управленческую работу в клубе».
Ранее клуб покинул генеральный директор Томас Цорн. На его место в июле 2020-го был назначен Шамиль Газизов, ранее работавший в «Уфе». Кроме того, с поста коммерческого директора «Спартака» ушёл Алексей Власов.
«Спартак» в текущем сезоне чемпионата России занимает второе место после четырех туров. Клуб отстаёт от занимающего первую строчку петербургского «Зенита» на 4 очка. В пятом туре подопечные Доменико Тедеско сыграют 26 августа на выезде с волгоградским «Ротором».
Накануне Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение закрыть на стадионе фанатскую трибуну «Спартака» на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Таким способом комитет наказал болельщиков за скандирование ими оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного «Локомотива», писал NEWS.ru.
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