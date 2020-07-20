Месси сделал дубль в последнем матче сезона Ла Лиги

https://static.news.ru/photo/bff4408c-c9e6-11ea-8a9e-fa163e074e61_660.jpg Лионель Месси Фото: Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press

«Барселона» в гостях разгромила «Алавес» в последнем туре чемпионата Испании по футболу.

Встреча закончилась со счётом 5:0 в пользу каталонцев. На 24-й минуте счёт открыл 17-летний полузащитник Ансу Фати, на 34-й и 75-й минутах забил Лионель Месси, а между двумя его голами отличились Луис Суарес (44-я минута) и Нельсон Семеду (57-я минута).

«Сине-гранатовые» набрали 82 очка и заняли второе место в Ла Лиге по итогам сезона, пропустив вперёд мадридский «Реал». Столичный клуб оформил чемпионство досрочно. На счету «Реала» 86 очков, в последнем туре чемпионата ему ещё предстоит сыграть на выезде с «Леганесом».

Ранее NEWS.ru приводил заявление аргентинского журналиста Кристиана Мартина, который посчитал, что вероятность ухода Месси из «Барселоны» очень высока. В этом случае его следующей командой станет английский клуб «Манчестер Сити».