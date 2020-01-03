https://static.news.ru/photo/8b072e74-2fd2-11ea-9d4c-fa163e074e61_660.jpg Юрий Сёмин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков считает необоснованными разговоры об отставке главного тренера команды Юрия Сёмина.

Меня удивило столь активное обсуждение позиций главного тренера «Локомотива». Считаю необходимым напомнить: у Юрия Павловича действующий контракт, и уже через 10 дней под руководством тренерского штаба начнётся первый сбор команды, — цитирует Мещерякова ТАСС.

Руководство клуба рассчитывает, что работа на сборах поможет команде исправить текущую ситуацию, так как результаты «Локомотива» в первой части сезона являются неудовлетворительными.

На данный момент «Локомотив» занимает пятое место в чемпионате России, набрав 34 очка в 19 матчах.

Ранее игроки петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин и Малком начали тренировки в Дубае за неделю до официального выхода команды из отпуска, писал NEWS.ru.