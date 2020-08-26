Матчи в Москве не вошли в топ-3 самых посещаемых в пятом туре РПЛ

https://static.news.ru/photo/53be92d0-e842-11ea-ade4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Портал ТурСтат составил рейтинг городов команд Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам пятого утра, который прошёл 25 и 26 августа.

В первую тройку по количеству зрителей на стадионах вошли матчи в Волгограде, Ростове-на-Дону и Казани. Так, игру на «Волгоград-Арене» посмотрели 18 139 человек, в Ростове-на-Дону — 11 353 человек, в Казани — 6276 человек.

Согласно данным портала, всего матчи прошедшего тура РПЛ посетили почти 58 тысяч зрителей.

Ранее NEWS.ru писал, что контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) решил закрыть на стадионе фанатскую трибуну «Спартака» на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Таким способом комитет решил наказать болельщиков за скандирование ими оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного «Локомотива» Гильерме.