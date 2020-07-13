Матч «Крылья Советов» – «Краснодар» перенесли из-за аномальной погоды

Матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между самарскими «Крыльями Советов» и «Краснодаром» перенесли из-за неблагоприятной для футбола погоды.
В среду, 15 июля, в Самаре ожидается аномально высокая температура. Из-за этого матч начнётся в 18:00 мск, а не в 16:00 мск, как было запланировано ранее, сообщает пресс-служба РПЛ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Российская премьер-лига примет участие во всенародной акции «Пожалуйста, дышите!», организованной медиагруппой «Россия сегодня». В рамках акции перед стартом матчей 29-го тура ЧР по футболу игроки всех 16 команд в Москве и Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Казани, Уфе и Нижнем Новгороде выйдут на поле в футболках с именами и фотографиями врачей, волонтёров, санитаров, фельдшеров, медицинских сестёр и сотрудников бригад скорой помощи. Истории о героях во время игры озвучат спортивные комментаторы.
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