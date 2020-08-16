Мать умершего 17-летнего футболиста раскрыла подробности смерти сына

https://static.news.ru/photo/b6a21884-dfd4-11ea-be3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мать умершего 17-летнего футболиста Михаила Колосова Виктория назвала подробности смерти своего сына.

По её словам, она не присутствовала на матче, где произошёл инцидент. Как ей рассказал тренер команды, Колосов внезапно потерял сознание, и врачи сразу же начали оказывать ему первую помощь.

Только скорая ехала 20 минут. Наверное, когда у человека останавливается сердце, 20 минут — очень долго, — подчеркнула мать футболиста, слова которой приводит Сhampionat.com.

В конечном итоге на место трагедии прибыли сразу несколько машин скорой помощи. Пока что причина смерти Колосова не установлена, однако реаниматологи заверяют, что у футболиста «просто остановилось сердце».

Мать спортсмена также добавила, что у Колосова не было проблем со здоровьем и вредных привычек. Он успешно прошёл медкомиссию неделю назад.

Информация о смерти Колосова была распространена 16 августа. Известно, что футболисту стало плохо во время первого тайма матча за команду Москомспорта «Олимпик». Представители спортивной школы собираются оказать помощь семье спортсмена.

Ранее NEWS.ru писал, что Российский футбольный союз (РФС) отреагировал на смерть Колосова. В организации также пообещали провести расследование смерти юноши.