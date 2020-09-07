Масалитин раскритиковал нежелание ЦСКА продавать Влашича

https://static.news.ru/photo/3f851456-f1bb-11ea-9c45-fa163e074e61_660.jpg Никола Влашич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что «армейцы» должны внимательнее рассмотреть продажу хорватского полузащитника Николы Влашича. По его словам, иностранец может потерять игровую мотивацию.

Понятно, что на сегодняшний день Влашич — лидер, но его стоит продавать. Естественно, если его трансфер вовремя не совершат, то игрок потеряет мотивацию, и есть опасение, что он погрязнет в нашем футбольном болоте. ЦСКА не должен повторять предыдущие ошибки. Если есть хороший спрос, то зачем оставлять, а за меньшие деньги купить молодого и перспективного с дальнейшей целью продажи на его позицию, — сказал Масалитин корреспонденту NEWS.ru.

Однако сам клуб пока не намерен расставаться с игроком. В недавнем интервью хорватскому изданию Vecernji List отец Николы Йошко Влашич объяснил все детали контракта сына.

У ЦСКА появился новый спонсор, они купили несколько игроков, причём за приличные деньги. Их амбиции выросли. А Никола — ключевой игрок и костяк команды. Все предложения о его покупке будут немедленно отклонены. На данный момент его продажа возможна только после выплаты отступных, которые составляют 35 миллионов. Причём эта опция не действует для российских клубов. Трансферное окно открыто до середины октября. Что будет? Кто знает, - заявил Влашич-старший.

Влашич перешёл в состав армейцев в августе 2018 года на правах аренды. Спустя год ЦСКА объявил о подписании пятилетнего контракта с игроком.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к 22-летнему футболисту со стороны итальянских «Интера» и «Аталанты». Первые предложили за переход хавбека €25 миллионов. Вторые же пока не готовы приобрести футболиста за такие же деньги. Немудрено — ранее клуб заключил договор с российским полузащитником «Локомотива» Алексеем Миранчуком.

30 августа стало известно, что Миранчук подписал контракт с «Аталантой». Итальянцы оценили российского футболиста в €14,5 млн, писал NEWS.ru.