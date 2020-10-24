«Манчестер Юнайтед» заинтересовался нападающим «Вулверхэмптона»

https://static.news.ru/photo/45e4c460-15ea-11eb-bd83-fa163e074e61_660.jpg Адама Траоре Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».

Так, «манкунианцы» планируют побороться за футболиста во время следующего трансферного окна.

Нападающим также интересуются «Ливерпуль» и «Барселона», уточняет The Sun.

В сезоне-2019/20 Траоре провёл за «Вулверхэмптон» 54 матча. Он забил шесть голов и выполнил 12 результативных передач.

Ранее NEWS.ru писал, что московский ЦСКА с крупным счётом победил екатеринбургский «Урал» в седьмом туре молодёжного первенства России по футболу.

Итоговый счёт — 5:0 в пользу армейцев. Дублем отметился нападающий ЦСКА Владислав Яковлев, ещё по мячу забили Андрей Савинов (с пенальти), Антон Крачковский и Никита Котин.