«Манчестер Юнайтед» заинтересовался нападающим «Вулверхэмптона»

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».
Так, «манкунианцы» планируют побороться за футболиста во время следующего трансферного окна.
Нападающим также интересуются «Ливерпуль» и «Барселона», уточняет The Sun.
В сезоне-2019/20 Траоре провёл за «Вулверхэмптон» 54 матча. Он забил шесть голов и выполнил 12 результативных передач.
Ранее NEWS.ru писал, что московский ЦСКА с крупным счётом победил екатеринбургский «Урал» в седьмом туре молодёжного первенства России по футболу.
Итоговый счёт — 5:0 в пользу армейцев. Дублем отметился нападающий ЦСКА Владислав Яковлев, ещё по мячу забили Андрей Савинов (с пенальти), Антон Крачковский и Никита Котин.