«Манчестер Юнайтед» заинтересовался нападающим «Барселоны» Месси

https://static.news.ru/photo/d104c0a2-e6f3-11ea-babd-fa163e074e61_660.jpg Лионель Месси Фото: Daisuke Nakashima/Global Look Press

Форвард испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси может продолжить карьеру в Англии.

Согласно данным Deportes Cuatro, 33-летним футболистом заинтересовался «Манчестер Юнайтед». При этом уточняется, что клуб готов пойти на сближение и удовлетворить финансовые запросы Месси.

Также известно, что к форварду проявляют интерес «Манчестер Сити», «Интер» и ПСЖ.

Месси играет в составе каталонского клуба с 2003 года. На его счету 444 гола в 485 матчах испанского чемпионата.

Ранее NEWS.ru писал, что «Барселона» определилась с суммой, за которую Месси может перейти в другую команду. Футболист покинет клуб, если заинтересованная в трансфере команда выплатит отступные в размере €700 млн.