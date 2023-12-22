«Манчестер Сити» стал победителем клубного чемпионата мира

Фото: IMAGO/Richard Callis/SPP/Global Look Press

Английский клуб «Манчестер Сити» стал победителем клубного чемпионата мира по футболу, передает РИА Новости. В финале турнира он нанес поражение бразильскому «Флуминенсе». Встреча проходила в Саудовской Аравии и завершилась со счетом 4:0 в пользу англичан.

В составе победителей два гола забил Хулиан Альварес (1-я и 88-я минуты), еще один гол на счету Фила Фодена (72). Кроме того, автоголом отметился игрок бразильцев Нино (27).

Альварес стал автором самого быстрого гола в истории клубного чемпионата мира. Он отправил мяч в ворота соперника через 40 секунд после стартового свистка. Предыдущий рекорд принадлежал защитнику «Аль-Айна» из ОАЭ Мохамеду Ахмеду. В 2018 году в игре против тунисского клуба «Эсперанса» он забил гол на 79-й секунде.

Новый титул — первый для «Манчестер Сити». Кроме того, в 2023 году клуб стал чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и одержал победу в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что сборная России по футболу впервые с 2021 года сыграет с соперниками из Европы. По его словам, товарищеский матч с командой из Сербии состоится в марте 2024 года. Президент РФС также допустил возможность организовать игру с экзотическими странами вроде Кубы.

В октябре FIFA допустила до участия в турнирах под своей эгидой российские сборные из игроков до 17 лет. Россияне смогут принять участие в чемпионатах мира среди молодых игроков в том случае, если квалифицируются через чемпионат Европы. Команда будет иметь название «Российский футбольный союз» и выступать без флага и гимна в нейтральных цветах.