Лопырёва эмоционально отреагировала на победу сборной РФ над Сербией

Фото: lopyrevavika/instagram.com

Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов подвёл итоги победного поединка с Сербией на старте нового розыгрыша Лиги наций. Россияне на столичной «ВТБ Арене» победили со счётом 3:1.

Очень важно побеждать всегда, а тем более после длительного перерыва. Играть пришлось без зрителей, но мы чувствовали поддержку всех, кто смотрел игру по телевизору. Победа наша была убедительной и заслуженной,...