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Футбол

Лопырёва эмоционально отреагировала на победу сборной РФ над Сербией

08:38, 04 сентября 2020
Виктория Лопырева Виктория Лопырева Фото: lopyrevavika/instagram.com

Известная модель и первая в истории ФИФА женщина-посол Виктория Лопырёва на своей официальной странице в социальной сети прокомментировала победу сборной России по футболу над национальной командой Сербии.

Особенно она выделила игру нападающего Артёма Дзюбы, сделавшего в прошедшем матче Лиги наций дубль.

Дзюба — мощь. Лига наций возвращает большой международный футбол! Сборная России начинает сезон с победы над братской командой Сербии со счетом 3:1! Браво, ребята! Отличный старт и лучший подарок Станиславу Саламычу! — написала Лопырёва в Twitter.

Сборная России в стартовом матче розыгрыша Лиги наций победила на своём поле команду Сербии — 3:1 (0:0). Счёт открыл Артём Дзюба, на 48-й минуте реализовавший пенальти за фол против Зелимхана Бакаева.

Как ранее писал NEWS.ru, главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович прокомментировал поражение.

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