Лопырёва эмоционально отреагировала на победу сборной РФ над Сербией

Известная модель и первая в истории ФИФА женщина-посол Виктория Лопырёва на своей официальной странице в социальной сети прокомментировала победу сборной России по футболу над национальной командой Сербии.
Особенно она выделила игру нападающего Артёма Дзюбы, сделавшего в прошедшем матче Лиги наций дубль.
Дзюба — мощь. Лига наций возвращает большой международный футбол! Сборная России начинает сезон с победы над братской командой Сербии со счетом 3:1! Браво, ребята! Отличный старт и лучший подарок Станиславу Саламычу! — написала Лопырёва в Twitter.