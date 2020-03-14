https://static.news.ru/photo/f6870f20-66e6-11ea-866c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Локомотив»/twitter.com

Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл «Ростов» в гостевом матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 3:1.

Счёт был открыт на 34-й минуте после удара полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка, однако судья засчитал автогол вратаря хозяев Сергея Песьякова. Полузащитник Рифат Жемалетдинов удвоил преимущество московской команды на 38-й минуте встречи. Третий мяч «красно-зелёных» забил Крыховяк на 42-й минуте матча.

Во втором тайме «Ростов» заработал пенальти, который на 64-й минуте точно реализовал полузащитник Ивелин Попов. Лучшим игроком матча был признан Крыховяк.

«Локомотив» набрал 41 очко и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» идёт четвёртым, имея в активе 38 очков.