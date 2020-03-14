Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл «Ростов» в гостевом матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 3:1.
Счёт был открыт на 34-й минуте после удара полузащитника «Локомотива» Гжегожа Крыховяка, однако судья засчитал автогол вратаря хозяев Сергея Песьякова. Полузащитник Рифат Жемалетдинов удвоил преимущество московской команды на 38-й минуте встречи. Третий мяч «красно-зелёных» забил Крыховяк на 42-й минуте матча.
Во втором тайме «Ростов» заработал пенальти, который на 64-й минуте точно реализовал полузащитник Ивелин Попов. Лучшим игроком матча был признан Крыховяк.
«Локомотив» набрал 41 очко и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» идёт четвёртым, имея в активе 38 очков.
В других матчах 22-го тура РПЛ московское «Динамо» в гостях
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