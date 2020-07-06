«Локомотив» интересуется футболистом, который забивает почти в каждом матче

Московский футбольный клуб «Локомотив» интересуется израильским нападающим австрийского «Вольфсберга» Шоном Вайссманом.
В данный момент «Локомотив» рассматривает вариант с подписанием контракта с игроком,
24-летний футболист стал лучшим бомбардиром завершившегося чемпионата Австрии. Вайссман забил 30 голов в 31 матче, а также отдал семь результативных передач.
Ранее NEWS.ru сообщал, что «Локомотив» ведёт переговоры с хорватским нападающим Марио Манджукичем. Отмечается, что московский клуб уже больше месяца общается с представителями Манджукича. Ранее футболист объявил о расторжении контракта с катарским клубом «Аль-Духайль», за который провёл пять матчей, не отметившись результативными действиями.
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