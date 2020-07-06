«Локомотив» интересуется футболистом, который забивает почти в каждом матче

Фото: Marius Becker/Global Look Press

Федерация регби России в шутливой форме отреагировала на интервью вратаря футбольного клуба «Зенит» Андрея Лунёва, которое он дал на английском языке после чемпионского матча петербургской команды против «Краснодара».

Так, ну тут есть над чем работать, конечно, — написали на официальной странице Федерации регби России в Twitter. Ранее капитан сборной России по регби Василий Артемьев во время Кубка мира...