Чемпионат Английской премьер-лиги по футболу может быть сокращён, или остановлен из-за вспышки коронавируса, пишет The Telegraph.
Сообщается, что из-за быстрого распространения вируса правительство Великобритании может отдать распоряжение об отмене всех спортивных мероприятий на более чем два месяца. Таким образом, чемпионат может быть не доигран, а «Ливерпуль», который после 27 туров (из 38) с большим отрывом лидирует в АПЛ (79 очков) может не получить своего титула.
Издание
На втором месте в турнирной таблице чемпионата АПЛ идёт «Манчестер Сити», в активе которого 57 очков.
Ранее был зафиксирован первый случай летального исхода в мировом футболе из-за вируса, писал NEWS.ru.
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