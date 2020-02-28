https://static.news.ru/photo/391fb5f8-5a44-11ea-8230-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liverpool FC/facebook.com

Чемпионат Английской премьер-лиги по футболу может быть сокращён, или остановлен из-за вспышки коронавируса, пишет The Telegraph.

Сообщается, что из-за быстрого распространения вируса правительство Великобритании может отдать распоряжение об отмене всех спортивных мероприятий на более чем два месяца. Таким образом, чемпионат может быть не доигран, а «Ливерпуль», который после 27 туров (из 38) с большим отрывом лидирует в АПЛ (79 очков) может не получить своего титула.

Издание сообщает , что в случае остановки сезона, скорее всего, состоятся переговоры, чтобы определить, оставить в силе все результаты чемпионата или аннулировать их. Кроме того, если матчи будут отменены, то необходимо будет принимать решение о том, кто будет представлять Англию в еврокубках.

На втором месте в турнирной таблице чемпионата АПЛ идёт «Манчестер Сити», в активе которого 57 очков.

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