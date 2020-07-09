Квартальнов и игроки ХК «Ак Барс» увидели победу «Рубина» над «Краснодаром»

https://static.news.ru/photo/45c43c6c-c21c-11ea-9218-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК Рубин

В заключительном матче 27-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) казанский «Рубин» на своём поле обыграл «Краснодар» — 1:0.

Единственный мяч на 51-й минуте забил полузащитник казанцев Денис Макаров, после удара которого из-за пределов штрафной площади мяч влетел в ворота гостей рикошетом от ноги защитника «быков» Егора Сорокина. Любопытно, что Сорокин до перехода в «Краснодар» выступал за «Рубин».

За четверть часа до конца игры голкипер гостей Матвей Сафонов пропустил ещё один мяч, однако взятие ворот засчитано не было, поскольку главный арбитр при помощи системы VAR зафиксировал положение вне игры у нападающего «Рубина».

За игрой с трибун казанской арены наблюдали главный тренер местного ХК «Ак Барс» Дмитрий Квартальнов и несколько игроков хоккейной команды.

Благодаря этой победе «Рубин» набрал 33 очка и сравнялся в турнирной таблице РПЛ с московским «Спартаком», занимающим восьмое место. «Краснодар» остался на четвёртой строчке таблицы, серьёзно осложнив себе борьбу за путёвку в Лигу чемпионов. С 45 набранными очками и одной игрой в запасе «чёрно-зелёные» отстают от московских «армейцев» и «Локомотива» соответственно на одно и пять очков.

В 28-м туре 12 июля «железнодорожники» дома сыграют с «Уфой», ЦСКА примет на своём поле «Рубин», а «Краснодар» — екатеринбургский «Урал».

Уральцы в домашнем поединке 27-го тура РПЛ в родных стенах одолели столичное «Динамо» (2:1), писал ранее NEWS.ru.