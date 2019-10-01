https://static.news.ru/photo/de5ceb84-e434-11e9-85fc-fa163e074e61_660.jpg Массимо Каррера Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Генеральный директор футбольного клуба «Крылья Советов» Виталий Шашков прокомментировал слухи о том, что самарский клуб хочет пригласить Массимо Карреру на пост главного тренера.

Мы рассматриваем Карреру? У меня версий нет, мы работаем с Божовичем, — заявил Шашков Sport24 .

Каррера работал в московском «Спартаке» с 2016 по 2018 год и сумел привести команду к титулу чемпиона России впервые за 16 лет. В 2017 году под руководством итальянского тренера клуб выиграл Суперкубок России. После завоевания «красно-белыми» чемпионства из-за разногласий с руководством клуба и некоторыми игроками команды он оставил свой пост.

Бывший игрок футбольного клуба «Спартак» Валерий Рейнгольд считает, что московскую команду должен возглавить итальянец Массимо Каррера, писал News.ru.