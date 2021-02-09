Кристиан Рамирес: Мусаев способен привести «Краснодар» к победе в РПЛ

В дебютном розыгрыше Лиги чемпионов одной из главных фигур в составе «Краснодара» стал защитник Кристиан Рамирес. Эквадорский футболист вошёл в топ-3 по количеству матчей, проведённых на поле в главном турнире «быков» этой осени, а его мобильность и умение быть полезным на разных позициях стали огромным подспорьем для команды Мурада Мусаева. В эксклюзивном интервью для NEWS.ru Рамирес рассказал о первом в истории выступлении «Краснодара» в ЛЧ, планах на оставшуюся часть сезона и комфортных условиях жизни в России.

Опыт нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов сделает нас сильнее

— Кристиан, «Краснодар» — единственный российский клуб, пробившийся в евровесну. Чувство гордости от этого наверняка вас переполняет?

— Безусловно, ведь вся команда работала на сто процентов, чтобы достичь этой цели. Наша работа сделала нас сильнее, объединила нас. Для нас, конечно, является большой мотивацией и радостью осознание того, что мы конкурентоспособны в Европе и что еврокубки для нашей команды продолжаются.

— При этом не покидает ощущение, что «Краснодар» мог побороться за более высокий результат. Чувствуете ли вы, что команда упустила выход в плей-офф Лиги чемпионов? Или на данном этапе это был максимум?

— У нас было много возможностей, чтобы пройти дальше, это правда. Мы провели хорошие матчи против «Севильи» и на выезде, и дома, которые должны были заканчиваться хорошим результатом. Если бы мы выиграли в Севилье, всё бы сложилось совсем иначе. У нас есть ощущение, что мы могли пройти чуточку дальше. Но ничего уже не поделаешь, это футбол. Нам противостояли команды («Севилья», «Челси», «Ренн». — NEWS.ru) высокого европейского уровня. В любом случае, раз мы прошли дальше в еврокубке, это говорит о том, что «Краснодар» на верном пути. Опыт нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов только сделает нас сильнее и поможет в будущем избежать каких-то ошибок.

— Почему в итоге «Краснодар» не смог продлить своё выступление в Лиге чемпионов? В чём, на ваш взгляд, главная причина?

— Тяжело сказать. Это была наша первая Лига чемпионов, у нас много молодых игроков в команде... Но, наверное, фундаментальная причина кроется в том, что на протяжении всей кампании у нас были проблемы с составом — выпадали футболисты из-за травм, поэтому приходилось постоянно перестраиваться.

— Может быть, всё же команде было тяжело перестраиваться на уровень Лиги чемпионов после тепличных условий Российской премьер-лиги (РПЛ)?

— Я бы всё-таки в большей степени сконцентрировал внимание на травмах. Проблемы с составом отразились и на промежуточном результате нашей команды в РПЛ («Краснодар» располагается на седьмой строчке в Российской премьер-лиге. — NEWS.ru). Тяжело ли было перестраиваться? Это две абсолютно разные лиги, но, в конце концов, это наша работа. Мы должны фокусироваться на все сто процентов в каждом матче: будь он в национальном чемпионате или в Лиге чемпионов. Сейчас мы пребываем в хорошем состоянии, почти весь состав в сборе. Дальше будет лучше.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Вы довольны своей игрой в Лиге чемпионов?

— Да, я очень счастлив. Это был мой первый опыт в Лиге чемпионов, мне кажется, что я неплохо справился. Мне много пришлось перемещаться по полю, пробовать себя на разных позициях. Это стало следствием тех травм, которые были в нашей команде. Для первого раза я доволен тем, как мне удалось отыграть. Особенно отмечу матч против «Ренна», в котором мне удалось забить.

— И этот гол был номинирован на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

— Это стало приятным бонусом. Мне нравится оттачивать свои навыки как в защите, так и в нападении, быть разносторонним, иметь возможность быть полезным для команды на любой позиции. Это плюс и для меня, и для «Краснодара».

— Были в «Краснодаре» футболисты, которым игра в Лиге чемпионов далась сложнее. Например, действия Кайо в некоторых матчах зачастую приводили к неоднозначным результатам. Как-то пытались поддержать бразильца после неудачных игр, или в такие минуты необходимо предоставить игрока самому себе?

— На поле каждый может допустить ошибку, мы всё-таки не машины, которые без перебоя следуют различным указаниям. Мы такие же люди, как и все. Мы принимаем решения на поле. Всё может произойти, никто не застрахован от ошибок: ни Кайо, ни я — никто. Поэтому если у кого-то что-то не получается, он всегда может рассчитывать на поддержку — это самое важное. У нас очень хороший и здоровый в этом отношении коллектив. Взаимные упрёки делу не помогут. Осознали ошибку, поддержали, продолжаем работать дальше.

Мы не ЦСКА, нам под силу справиться с «Динамо»

— Уже меньше чем через две недели вы возобновите сезон матчем против «Динамо» (Загреб) в Лиге Европы. Насколько хорошо команда готова к этой встрече? ЦСКА не смог справиться с хорватами, а «Краснодару» удастся?

— Мы не ЦСКА, нам под силу справиться с «Динамо». Я бы, в принципе, не стал сравнивать наши команды, потому что мы отличаемся. У нас разные стили игры, да и «Краснодар», как я уже отметил, находится сейчас совершенно в другом состоянии. У нас почти оптимальный состав, мы много работаем на сборах: уделяем внимание физическим аспектам, работаем на выносливость, в то же время не забывая про менталитет.

— Давайте остановимся на менталитете. Мы не раз наблюдали картину, когда «Краснодар» отдавал победные матчи в тех же еврокубках на последних минутах или секундах. Это было и в нынешнем сезоне, и в предыдущих. Очевидно, что это какие-то психологические проблемы. Как с этим бороться?

— Наверное, для этого просто нужно время. Будем надеяться, что испытание ЛЧ станет для нас хорошей закалкой.

— Хорошо, Лига чемпионов — это дебютный, незнакомый турнир для «Краснодара», а вот Лигу Европы таковой уже не назовёшь. Есть ли потенциал у клуба дойти до решающих стадий?

— Это наша цель. Мы знаем, что команды, участвующие в Лиге Европы, и сама лига очень конкурентоспособные. Но всё будет зависеть только от нас, от того, насколько далеко мы хотим пройти. У нас отличный подбор качественных и талантливых футболистов. Все возможности, чтобы сделать этот шаг, есть.

— Во второй части сезона «Краснодару» придётся играть на трёх фронтах. Не скажется ли это на итоговом распределении мест в РПЛ? Другим командам, согласитесь, будет легче.

— Это не должно повлиять. Главным аргументом в этом отношении должно стать то обстоятельство, что у «Краснодара» сейчас хорошая обойма. Нам будет легче распределять свои силы на оба турнира. Когда у тренера есть возможность ротировать состав, это намного облегчает ситуацию.

— Значит, с такой обоймой «Краснодар» способен побороться за попадание в тройку по итогам нынешнего сезона в РПЛ? Или отставание слишком велико?

— Очевидно, что это будет непросто. На лидирующие позиции претендуют многие сильные команды, все тщательно готовятся ко второй части сезона. Но мы ментально заряжены на то, чтобы подняться в турнирной таблице как можно выше, чтобы получить больше от этого сезона.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— На ваш взгляд, способен ли Мурад Мусаев привести «Краснодар», может быть, не в этом сезоне, но в ближайшем будущем к первому месту в РПЛ? Он обладает нужными характеристиками для этого?

— У меня были разные тренеры, в том числе и в «Краснодаре» (Рамирес пришёл в клуб, когда командой управлял Игорь Шалимов. — NEWS.ru). Нет сомнений в том, что Мусаев способен привести команду к победе во внутреннем чемпионате. Он знает подход к игрокам, умеет управлять командой, что не раз демонстрировал в больших матчах. Думаю, никто не сомневается в том, что под его руководством «Краснодар» добьётся больших достижений.

— Но при этом даже в нынешнем сезоне были разговоры, что, возможно, Мусаева стоит отправить в отставку.

— Игроки «Краснодара» доверяют тренеру. Мы уверены в нём и абсолютно спокойны.

— Прошлым летом шли активные разговоры о том, что в ваших услугах заинтересован «Монако». Почему в итоге сорвался этот трансфер? Вы захотели остаться или не устроили условия контракта?

— Это довольно личная история. Все предложения шли через моего агента. У него и представителей клуба был разговор на этот счёт. Я, в свою очередь, предпочитаю оставаться немного в стороне в подобных переговорах, потому что мне важно быть сконцентрированным на футболе на все сто процентов. Могу сказать одно: каждая появившаяся возможность будет проанализирована. Что касается ситуации с «Монако», то я не был особо взволнован этим предложением.

— Что это значит?

— Мне показалось логичным остаться в России.

— Получается, вы решили задержаться в России подольше? Цель попробовать себя ещё раз в топовом европейском чемпионате не является определяющей?

— Уехать никогда не поздно. К тому же, я уже ездил однажды в топовую лигу (речь идёт о немецком чемпионате и командах «Фортуна», «Нюрнберг». — NEWS.ru), я знаю, что она из себя представляет. Для меня важно становиться лучше — это факт, но всему своё время. Я думаю, что время подскажет, когда мне нужно будет попробовать себя в более сильном чемпионате. Сейчас же я в «Краснодаре», и здесь я очень счастлив. Кстати, одна из причин, почему мне хочется задержаться в России — это желание стать чемпионом с «Краснодаром».

В некоторых моментах Краснодар и Эквадор похожи

— Вы в России, можно сказать, уже почти местный. Что вам нравится у нас, а что — нет?

— Знаете, у меня вообще нет никаких проблем в России. Честно, чувствую здесь себя как дома. Ни еда, ни язык не мешают мне чувствовать себя здесь хорошо. У меня максимально позитивный опыт пребывания в России.

— Связано ли это с тем, что вы живёте в Краснодаре, который более-менее имеет схожие характеристики с вашей родиной?

— Да, действительно, в некоторых моментах Краснодар и Эквадор похожи. Как минимум относительно хорошей погодой. Возможно, именно поэтому я быстро адаптировался.

— Получается, за четыре года пребывания здесь вы ни разу не столкнулись с проблемами?

— Единственная проблема, которая меня мучает — это погода в других городах. Последние туры перед паузой бывают очень непростыми. Впрочем, я уже привык. Да и нельзя сказать, что эти изменения изначально были какими-то экстремальными для меня. Я до России поиграл в Германии и в Венгрии. Там почти то же самое.

— Про ваши успехи в русском языке все знают уже давно. Недавно у многих вызвало умиление видео, где ваша дочка поёт песню на русском. Это вы её научили?

— Нет, она выучила эту песню в местной школе, а ещё у нас есть русская няня, которая нам помогает. Дочка успела обзавестись друзьями в школе, поэтому она уже может говорить на русском. Старшая дочка тоже спокойно разговаривает на русском, английском, испанском и понимает немного венгерский (родной язык жены Кристиана. — NEWS.ru). Мои девочки изучают различные языки, и это очень здорово.

— Часто ли вы сами разговариваете с дочками на русском дома?

— Да, время от времени я стараюсь говорить с ними на русском языке. Кстати, бывают ситуации, когда они играют между собой и при этом говорят на русском. Мне очень нравится наблюдать за этим, это очень мило. В нашем доме всё-таки главными являются два языка: английский и испанский, причём английский на первом месте. Поэтому их попытки разговаривать на русском вызывают у меня только счастье.

— А ваша жена не расстраивается, что дети не разговаривают на венгерском, её родном языке?

— Нет, для неё это не проблема. Она прекрасно владеет испанским и английским.