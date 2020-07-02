Ни соперники в турнирной таблице, ни коронавирус не могут повлиять на лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенита». Петербургский клуб уверенно идёт к чемпионству. В матче 25-го тура РПЛ был бит очередной оппонент. «Зенит» в компенсированное время вырвал победу у «Тамбова» (2:1). Теперь у петербуржцев 59 очков в запасе и уже в следующие выходные они могут оформить титул. При каких раскладах «Зенит» станет чемпионом и сможет ли Артём Дзюба превзойти достижение Куинси Промеса — рассказывает NEWS.ru.

То, что «Зенит», скорее всего, возьмёт чемпионство, было понятно ещё зимой. Но ещё более очевидной ситуация стала после рестарта чемпионата. В трёх посткоронавирусных матчах «Зенит» завоевал три победы с общей разницей мячей 8:2. Конечно, можно хвалить тренерский штаб петербуржцев, который после длительной паузы, смог быстро собрать команду, самих футболистов, которые следили за собой в период самоизоляции, однако хорошая физическая форма — не единственная причина будущей победы «Зенита». Петербургская команда пока лучше остальных противостоит коронавирусу.

На фоне проблем в остальных клубах — только за две недели в четырёх командах были выявлены случаи заболевания — у «Зенита» в этом отношении не было их ни до, ни после рестарта чемпионата. Естественно, это заслуга ответственного подхода к исполнению медицинского регламента РПЛ: «Зенит» был чуть ли не единственным клубом, который не отпустил иностранных футболистов по домам (все игроки команды переживали карантин или в Санкт-Петербурге, или в Ленинградской области), наставник «Зенита» по-прежнему остаётся одним из немногих, кто находится в маске в технической зоне во время матчей. Даже истории с нарушениями со стороны иранского нападающего Сердара Азмуна клуб не попытался замять, а, наоборот, осудил действия футболиста и выписал ему штраф дважды. Таким образом «сине-бело-голубые» и по игре, и по ответственному отношению к делу показал свой серьёзный настрой на победу. С таким подходом команда не только не упустит титул, но и решит свои задачи в ближайшее время.

При самом раннем раскладе петербуржцы оформят титул уже в это воскресенье. Для этого им необходимо будет обыграть «Краснодар» в матче 26-го тура РПЛ, но и это не всё. Ближайший конкурент «Зенита» «Локомотив» должен потерять очки в игре с «Сочи». Учитывая сумасшедшую реализацию Александра Кокорина (забил семь голов в семи последних матчах), возможен любой сюжет развития событий.

Если «Зенит» сыграет вничью с «Краснодаром», но выиграет у «Сочи», с которым петербуржцам играть в 27-м туре, а «Локомотив» в двух последующий встречах наберёт не более четырёх очков, то чемпионство будет в руках команды с берегов Невы.

При поражении от «Краснодара» ситуация может развернуться по-разному. Многое в таком случае будет зависеть от основных соперников, конкурирующих с петербургским клубом. Если «Краснодар» и «Локомотив» далее теряют очки — «быки» должны проиграть «Рубину», а «Локомотив» набрать не больше 4 очков в матчах с «Сочи» и «Спартаком», — то при победе «Зенита» над «Сочи» чемпионству ничего не грозит.

Артём Дзюба Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вообще, всё можно решить гораздо проще: две победы «Зенита» и все вопросы в отношении титула снимаются моментально. В этот расклад событий верится почему-то больше всего. К тому же личные задачи Дзюбы могут очень удачно отразиться на итоговом исходе. В матче против «Тамбова» российский нападающий отдал десятый пас (на Сердара Азмуна) и обогнал Зелимхана Бакаева из «Спартака» в списке ассистентов РПЛ. Дзюба впервые набрал 10+10 очков за сезон. Для понимания: с 2009 года в нашей лиге подобного результата добивались лишь пять футболистов.

Стоит напомнить, что в прошлом году Артём Дзюба стал лучшим ассистентом сезона. История может повториться и на этот раз. Если нападающему удастся завершить сезон, будучи лидером в этом показателе, то он может претендовать на звание единственного футболиста, который с 2009 года становился лучшим ассистентом лиги два раза подряд. Также Дзюба может превзойти достижение Куинси Промеса, который с показателем 15+7 стал в одном из сезонов одновременно и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом чемпионата. У Дзюбы уже сейчас 15 голов, и это, кажется, не предел.