https://static.news.ru/photo/8bd7ff3a-d2db-11e9-8ca4-fa163e074e61_660.jpg Василий Кикнадзе Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал, что перед самым закрытием летнего трансферного окна «железнодорожники» могли подписать футболиста мирового уровня.



Имя футболиста функционер раскрывать отказался.

Несколько дней назад к нам мог перейти один из лучших нападающих мира. На следующий день после перехода Жоау Мариу, — сказал Кикнадзе.

Генеральный директор «Локомотива» отметил, что переходу звездного форварда помешала финансовая составляющая. При этом Кикнадзе не исключил того, что речь шла о Мауро Икарди, который в сентябре этого года на правах аренды перешел из «Интера» в «ПСЖ».

Помешали деньги. Могла быть аренда, по которой клуб должен выполнить условия футболиста. Условия очень серьёзные. Их целый ряд, причём требовалось всё сделать немедленно. Пришлось отказаться. Был ли это Икарди? Не скажу, — цитирует Кикнадзе «Чемпионат» .

«Локомотив» занимает пятое место в Российской премьер-лиги после прошедших восьми туров. В активе команды Юрия Сёмина восемь набранных очков.