Реформы в российском судейском корпусе продолжаются. После ухода в отставку с должности главы руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова преобразованию был подвергнут сам управляющий орган, разделившийся на две структуры — судейскую и инспекторскую. А буквально накануне самым главным начальником российских футбольных арбитров был назначен 44-летний венгр Виктор Кашшаи, совсем недавно завершивший карьеру действующего судьи. Это назначение специально для NEWS.ru прокомментировал известный в прошлом арбитр международной категории Андрей Бутенко, ныне работающий инспектором на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Ошибки были не только у Кашшаи — и у Коллины, и у Розетти, и у Бутенко»

— Пророка в своём Отечестве у нас в очередной раз не нашлось, если мы вновь обращаемся к помощи иностранного специалиста?

— Назначение иностранного специалиста связано, как мне кажется, в первую очередь, с менталитетом независимого человека, каковым является Кашшаи. А также с решением определённых задач психологического характера: необходимо разгрузить те негативные эмоциональные восприятия, которые у нас возникают от работы арбитров на многих матчах РПЛ. А каким будет результат этого назначения, покажет только время — и все это сейчас прекрасно понимают. Но то, что Кашшаи — человек из мира футбола, отлично знающий работу судьи, достаточно статусный профессионал, это очевидно. Однако давно известно, что не каждый футболист может стать хорошим тренером, арбитром или руководителем. Соответственно не каждый бывший судья может с успехом работать на руководящей должности.

— По поводу карьеры арбитра Кашшаи у многих болельщиков и журналистов как раз возникают вопросы: в частности, венгру припоминают кошмарную работу вместе с его ассистентами на матче Евро-2012 между сборными Украины и Англии, когда не был засчитан очевидный гол в ворота англичан...

— Я вас сразу перебью: а причём здесь практическая деятельность, когда речь идёт о деятельности руководителя? Воспринимать конкретные моменты и принимать решения, находясь на поле, — это одно, а руководить организацией — совершенно другое. Здесь у человека включаются совсем другие качества. Ошибки в бытность арбитром были у всех: и у Пьерлуиджи Коллины, и у Роберто Розетти, и у Андрея Бутенко. Но, на мой взгляд, эти ошибки никак не могут и не должны влиять на деятельность человека на руководящем посту. Вот скажите, ошибки у футболистов случаются?

— Конечно.

— К примеру, знаменитый итальянский нападающий Роберто Баджо не забил решающий пенальти в финале чемпионата мира 1994 года. Значит, если бы его назначили главным тренером в какую-нибудь команду, что, все вокруг начали бы писать о том, как он не использовал в таком важном матче стопроцентную возможность? Или другой яркий пример: в финале другого чемпионата мира — 2006 года — Зинедин Зидан исполнил «удар быка». По той же самой логике напрашивается вопрос: как такого человека можно назначать главным тренером мадридского «Реала» или любого другого клуба? Всем понятно, что Марко Матерацци в тот момент Зидана спровоцировал и получил ответ настоящего мужчины. И в то же время мы понимаем, что Зидан был не прав, потому что подставил свою команду, которая из-за этой выходки своего лидера не стала чемпионом мира. Но как можно проводить параллели между тем, что делал человек как футболист, а затем — как тренер? То же самое касается и Кашшаи, который, как и абсолютно все судьи в мировом футболе, допускал ошибки, но у него они просто были на виду у всей футбольной общественности. И что, теперь мы будем копаться в грязном белье, вытаскивать его наружу и говорить, что человек недостоин руководящей должности? На мой взгляд, это непрофессиональный подход к оценке будущей деятельности, и этот подход базируется вообще на несовместимых вещах.

Виктор Кашшаи Roger Petzsche/Global Look Press

«Языкового барьера между главой судейского корпуса и арбитрами не должно быть»

— Судя по высказываемым в интернете мнениям, не добавляет Кашшаи авторитета и тот факт, что он представляет далеко не самую футбольную страну. В своё время мы ещё могли «потерпеть» Розетти на посту руководителя российских судей, поскольку он приехал из футбольной Италии. А тут — «всего лишь» какой-то венгр.

— В ответ предложу вам сделать такое сопоставление. Украинцы в своё время пригласили на аналогичную должность главы своего судейского корпуса не кого-нибудь, а самого Коллину из той же футбольной Италии, который проработал на этом посту довольно долго — лет шесть или семь. Прекратились ли за это время судейские скандалы в чемпионате Украины?

— Нет, конечно.

— Ошибки арбитры допускали?

— Допускали.

— А руководитель приехал из большой футбольной страны. Теперь представим, что пригласили бы специалиста из Гондураса.

— Было бы ещё больше насмешек, претензий и вопросов.

— А человек, допустим, смог бы наладить всю структуру, наладить вертикаль судейского корпуса в стране. В своё время Фабио Капелло, возглавив сборную России, провозглашал громкие лозунги. Обещал поднять уровень футбола по всей стране. И что он сделал? Хотя это действительно тренер с большой буквы, который вывел российскую сборную на чемпионат мира-2014 в Бразилии. Но не более того, поскольку у тех игроков, был определённый предел возможностей. Так что можно сказать, что свою миссию Капелло выполнил. Но ничего не сделал для поднятия общего уровня российского футбола. Поэтому абсолютно не имеет значения, из какой страны приехал человек на ту или иную должность.

— Но, наверное, нельзя не учитывать фактор наличия языкового барьера, который в своё время серьёзно мешал и Розетти в работе с российскими судьями?

— Вот здесь действительно приходится констатировать, что руководитель судейского корпуса, как и главный тренер команды, должен говорить с подопечными на их родном языке. Тогда это будет более доходчиво. А говорить через переводчиков — это, конечно, не испорченный телефон, но всё равно не очень хорошая связь. Уверен, что люди гораздо быстрее схватывают мысли и идеи, если с ними говорят на родном языке. Он даёт возможность предметно говорить о нюансах, каких-то болевых точках, а не о глобальных вещах. Вот Розетти во время работы в России провозглашал очень хорошие и правильные профессиональные принципы, но связь с подопечными всё равно была несколько искусственной. Ни в коей мере не умаляю будущих возможных достоинств нового руководителя департамента судейства, но языковый барьер, по моему мнению, не должен существовать. Пока же получается так, что вопросы будут решаться через переводчика, а это неизбежно приведёт к потере очень тонкой материи.

— В самом начале вы упомянули, что показать эффективность работы нового главы российского судейского корпуса может только время. На ваш взгляд, когда можно будет ждать хотя бы какие-то первые позитивные сдвиги в судействе матчей РПЛ?

— Первые результаты могут появиться уже в марте, когда возобновится наш чемпионат. Конечно, они не будут настолько конкретизированы, насколько нам всем бы хотелось. Потому что психология и менталитет арбитров очень важны перед выходом на поле, так же, как и сконцентрированность и готовность к игре. Безусловно, ошибки у арбитров всё равно будут присутствовать, их количество можно существенно уменьшить за счёт определённой работы. Какой именно работы — это уже другой вопрос.

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«Необходимы еженедельные сборы для футбольных судей»

— Какие резервы могут помочь Виктору Кашшаи в улучшении работы российских арбитров?

— Знаете, я бы здесь привёл ещё одно сравнение. Если взять действующих профессиональных футболистов, они тренируются каждый день. У них есть база, материально-технические возможности и всё подстроено под недельный игровой цикл. А судей руководители собирают максимум четыре раза в год: это летние и весенние сборы, а также пару раз это происходит во время пауз в чемпионате на игры сборных. Это крайне мало, но всё упирается, во-первых, в огромную территорию нашей страны, во-вторых, в финансы. На мой взгляд, было бы идеально, если бы наших судей — по крайней мере, тех, которые работают на матчах РПЛ, — собирали каждую неделю после окончания очередного тура и работали с ними пару дней. Повторяю, это должно быть е-же-не-дель-но! Вот тогда работа даст необходимый результат. Но подобный подход требует огромных финансовых затрат, сами арбитры не должны работать где-либо ещё, то есть быть профессиональными футбольными судьями.

— Понятное дело, иначе кто им позволит каждую неделю отсутствовать на рабочем месте по два-три дня.

— Разумеется. И за эти два дня можно было бы не только разбирать эпизоды, в которых допускались ошибки, но и обращать внимание на правильные решения, принятые в тех или иных сложных для мгновенной оценки игровых моментах. То есть это была бы профессиональная конкретика, и конкретика каждую неделю. При Розетти были попытки создать нечто подобное — тогда это была так называемая платформа. Но это она всё равно предусматривала дистанционное управление процессом. А нужно работать непосредственно с людьми, чтобы быть в постоянном контакте. Это очень важно! К сожалению, судьи у нас существуют разрозненно. И никто не знает, как каждый арбитр готовился в течение недели к матчу. Тем более что назначения на игры происходят за несколько дней до тура. Ну, понятно, бегает человек, занимается физподготовкой — это хорошо. А вот сидит он у монитора или нет, просматривает ли видеоматериалы с разбором сложных для судейства эпизодов — этого мы не знаем. Вся ежедневная рутинная работа скрыта от взгляда руководителя, и в этом заключается большая проблема.

— Её можно решить в ближайшее время?

— Сложный вопрос. Знаю, что в Италии судей собирают каждую неделю, после тура, но там небольшие расстояния позволяют кому-то на автомобиле приехать на сбор, кому-то на велосипеде трёхколёсном, а кто-то и пешком может прийти. Но, по крайней мере, два дня люди работают над единой трактовкой. Вот здесь конкретика, будь у нас нечто подобное, была бы очень хорошая. Но сейчас трудно сказать, насколько возможно создать такую же систему в России. Ведь если игроки готовятся к матчам каждый день, если мы ведём речь о профессиональном футболе высшего уровня, то и судьи должны соответствовать этому уровню. Иными словами, заниматься своей подготовкой, всесторонним развитием ежедневно. А руководителю очень важно, образно говоря, постоянно чувствовать пульс каждого своего подчинённого. Поэтому еженедельные сборы для арбитров, на мой взгляд, жизненно необходимы для реального повышения эффективности работы всего нашего судейского корпуса.