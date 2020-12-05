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Капитан «Спартака» рассказал об отношениях игроков с гендиректором клуба

19:40, 05 декабря 2020

Капитан футбольного клуба «Спартак» (Москва), игрок сборной России Георгий Джикия признался, что у игроков команды «потрясающие» отношения с гендиректором Шамилем Газизовым.

У нас с Шаилем Камиловичем потрясающие отношения, после матча он зашёл в раздевалку и поздравил нас с победой, как всегда бывает. Он всегда с нами и рядом, вне зависимости от результата встреч, — рассказал Джикия на пресс-конференции после победы «Спартака» над «Тамбовом».

Московский клуб обыграл гостей из Тамбова со счётом 5:1.

Ранее появилась информация, что в конце года Газизов покинет клуб. Ряд СМИ сделали такой вывод  после того, как стало известно о назначении Дмитрия Попова на пост спортивного директора московской команды. Как передавал NEWS.ru, пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулёмин заявил, что сообщения об уходе Газизова «не имеют отношения к действительности».

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