Капитан «Спартака» рассказал об отношениях игроков с гендиректором клуба

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Капитан футбольного клуба «Спартак» (Москва), игрок сборной России Георгий Джикия признался, что у игроков команды «потрясающие» отношения с гендиректором Шамилем Газизовым.

У нас с Шаилем Камиловичем потрясающие отношения, после матча он зашёл в раздевалку и поздравил нас с победой, как всегда бывает. Он всегда с нами и рядом, вне зависимости от результата встреч, — рассказал Джикия на пресс-конференции после победы «Спартака» над «Тамбовом».

Московский клуб обыграл гостей из Тамбова со счётом 5:1.

Ранее появилась информация, что в конце года Газизов покинет клуб. Ряд СМИ сделали такой вывод после того, как стало известно о назначении Дмитрия Попова на пост спортивного директора московской команды. Как передавал NEWS.ru, пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулёмин заявил, что сообщения об уходе Газизова «не имеют отношения к действительности».