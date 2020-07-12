Санкт-Петербург 25 мая отметил 95-летие футбольного клуба «Зенит». Клуб был основан в 1925 году и является гордостью Северной столицы. «Зенит» является одним из самых титулованных клубов страны, в активе которого имеются все возможные трофеи СССР и России, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. В разное время цвета команды защищал 631 игрок из 35 стран мира.

Главные праздничные события развернулись в сердце Петербурга: Петропавловской крепости, стрелке Васильевского острова и акватории Невы. С самого утра аэростат взлетел на высоту 150 метров и поднял полотно, созданное фанатским объединением...