Футбольный клуб «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1 на домашнем стадионе «железнодорожников».
Счёт открыл полузащитник «Уфы» Даниил Фомин, забив гол с пенальти на 39-й минуте матча. Хозяев спас полузащитник «красно-зелёных» Джефферсон Фарфан, который вышел на замене после почти 13 пропущенных месяцев из-за травмы. Ему удалось забить на 81-у минуте. Вадиму Евсееву, который был в списках претендентов на должность наставника столичной команды, не удалось сохранить преимущество, а в последствии выйти на последних минутах вперёд.
NEWS.ru собрал самые яркие моменты прошедшей встречи.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
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