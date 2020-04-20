Пока мы следили за «передвижениями» Дзюбы по Европе, мечтали о Миранчуке в «Милане», европейские клубы определились с новым любимцем из Российской премьер-лиги (РПЛ). Им стал нападающий «Зенита» Сердар Азмун. «Наполи», «Атлетико», «Севилья», «Лестер», «Вест Хэм» — команды, которые всерьёз задумываются о приобретении иранского форварда. Где в итоге может оказаться Азмун — разбирается NEWS.ru.

«Наполи»

Первые разговоры об интересе к Азмуну со стороны неаполитанцев появились ещё в начале марта. Эти разговоры, которые поначалу многими не воспринимались всерьёз, не только не сошли на нет, но и стали постепенно раскручиваться. Так, итальянский журналист Николо Скира на днях сообщил, что «Наполи» контактирует с окружением 25-летнего форварда и готов предложить иранцу 5-летний контракт.

Неаполитанцы не просто так активно следят за Сердаром Азмуном. Команде необходимо обновлять переднюю линию. Фернандо Льоренте (35 лет) и Дрис Мертенс (32 года) — возрастные игроки, которым, само собой, потребуется замена в ближайшее время. Более того, контракт с бельгийцем у «Наполи» истекает этим летом — Дрис Мертенс с большой долей вероятности покинет клуб как свободный агент. Конкурентом иранца мог бы стать Аркадуиш Милак, но и он, возможно, покинет «Наполи». Польским нападающим интересуется «Ювентус».

Очевидно, что в такой ситуации у Сердара не будет проблем с конкуренцией. Он будет получать достаточно игрового времени, и это большой плюс. В Испании в этом отношении будет сложнее.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Атлетико»

Команда Диего Симеоне проводит в этом году достаточно плохой сезон. Если брать атакующие действия, то главной болью мадридской команды является реализация моментов. Ни Жоау Феликс, приобретённый прошлым летом за огромные деньги, ни Диегу Коста в этом сезоне далеко не выделяются на поле. У одного адаптация, у другого — травмы. Даже Мората стал на их фоне забивать, хотя испанцу предписаны немного другие функции на поле.

Азмун может быть полезен в штрафной площади и при скоростных контратаках. Однако проблемы с реализацией, которые испытывает сам форвард, могут стать для него настоящим препятствием. Иранцу и без того было бы тяжело усадить на банку дорогостоящего Феликса или ключевого футболиста в системе нынешнего «Атлетико» Косту, а с имеющейся проблемой эта задача рискует остаться и вовсе невыполнимой.

«Севилья»

У «Севильи» тоже не лучшим образом обстоят дела с нападением. Купленный в 2019 году мексиканец Чичарито перебрался в «Лос-Анджелес Гэлакси». Другой форвард команды Люк де Йонг показывает невыдающуюся игру. Возможно, в силу возраста. Однако журналист испанского информационного агентства EFE Хосе Игнасио Ортега считает, что даже при таких непростых обстоятельствах для обеих команд Азмун не тот футболист, который сможет укрепить их составы.

Я не вижу, что Азмун готов играть в испанском чемпионате. «Севилья» и «Атлетико» — это сильные команды. Иранец не дотягивает до их уровня. Через сезон, полтора — возможно, но сейчас — нет. Да, он вырос как игрок в последнее время в «Зените». Если бы он не ушёл из «Рубина», то так бы и остался никем. Они с Дзюбой стали отличным тандемом. У него хорошая скорость, он головой играет неплохо, но самая большая проблема заключается в том, что когда он получает мяч и оказывается с вратарём один на один, то превращается в шестилетнего мальчика. Он очень боится, не знает, что делать в такие минуты с мячом. Поэтому и процент реализации у него низкий. Если в испанском чемпионате ты не забьёшь больше двух-трёх раз, то об игре можно забыть. Сердару лучше оставаться в Санкт-Петербурге, — сказал Ортега NEWS.ru

Также испанский журналист обратил внимание, что финансовые трудности, с которыми столкнутся все из-за коронавируса, только ухудшат ситуацию с трансфером.

Откуда у «Атлетико» и «Севильи» будут деньги, чтобы покупать игрока, который, хоть и не гипердорогой, но, будучи футболистом «Зенита», имеет немаленькую зарплату. Отдавать приличные деньги за игрока с сомнительными перспективами сейчас очень рискованно, — заключил журналист.

«Вест Хэм»

Сказать, что «Вест Хэм» нуждается в форварде, — не сказать ничего. Себастьян Аллер проводит ужасный сезон — семь голов и один ассист в 27 матчах. Из-за отсутствия форвардов зачастую главному тренеру Дэвиду Мойесу приходится в пару к Аллеру ставить вингера Майкла Антонио. Естественно, в такой ситуации Азмун очень бы помог «молотобойцам». Место в стартовом составе ему было бы обеспечено. Однако променяет ли Сердар Азмун «Зенит», который играет в Лиге чемпионов, на аутсайдера английского чемпионата? Ответ кажется очевидным. Нет.

Сергей Булкин/NEWS.ru

«Лестер»

«Лестер», который прекрасно проводит этот сезон, также нуждается в нападающем. Да, Варди в этом сезоне снова демонстрирует неплохую игру: забивает голы (19), отдаёт пасы (4). Однако в отношении других нападающих есть вопросы. Айосе Перес хороший футболист, но у него немного другие функции на поле. Возможно, именно поэтому он не настолько результативен (семь голов в сезоне). А вот Келечи Ихеаначо стал настоящим разочарованием для команды.

Однако никто не даёт гарантии, что Азмун будет выглядеть предпочтительнее на фоне испанца или даже нигерийца. Поэтому обстоятельства могут сложиться так, что иранец окажется на лавке. Но если он сможет зацепиться и адаптироваться под стиль игры команды, то Англия, конечно же, станет для Азмуна прекрасной ареной.