Капитан и полузащитник грозненского «Ахмата» Олег Иванов в эксклюзивном интервью News.ru подвёл итоги поражению в матче с ЦСКА (0:3) в рамках седьмого тура чемпионата России, отметил, что арбитр встречи был не слишком объективен, и добавил, что второй пропущенный мяч надломил команду.

— «Ахмат» много угрожал воротам ЦСКА, но итоговый счёт отражает совершенно другое...

— Допущенные ошибки повлияли на исход матча. У меня был неплохой момент, и если бы я его реализовал — тогда стало бы 1:1, а там могло всё сложиться в итоге иначе. Но Марио Фернандес вынес мяч после моего удара практически с ленточки ворот.

— Почему гости оживились лишь в самой концовке, когда уже было практически невозможно что-то изменить?

— Соперник сел чуть ниже, стал играть по счёту. Поэтому у нас и появились свободные зоны на чужой половине поля. До этого нам надо было действовать чуть раскованнее и наглее, создавать давление, наседать на ЦСКА.

— Показалось, что второй пропущенный мяч надломил вашу команду. Там ведь почти сразу и третий «Ахмат» пропустил.

— Конечно, надломил. Но нельзя так расклеиваться, не важно, какой счёт на табло — 0:2, 0:3. Нужно не терять своё лицо и продолжать играть. В футболе всё возможно, что не раз доказывалось разными командами. Там и с 0:4 отыгрывались.

— Швец остался недоволен работой судейской бригады, а что на правах капитана скажете вы? Тем более что вы достаточно часто общались с арбитром по ходу встречи.

— Если брать момент с жёлтой карточкой, которую показали мне, считаю, что там не было фола. Такой же эпизод был ранее, когда я у Магнуссона мяч отбирал, там фол не свистнули. Просто двойные трактовки какие-то. Но мне больше по судейству сказать просто нечего. Меня просто удивило, что в том моменте нашли фол. Это нормальная ситуация для нашего чемпионата.

— Плюс вам ещё пенальти не дали...

— Я не видел данного эпизода, но зачем сейчас это всё мусолить: было или не было. Уже закончилась игра.

Олег Иванов (слева) Сергей Лантюхов/News.ru

— В матче едва не возникла массовая драка, пришлось даже нескольких игроков наказать предупреждениями. Это арбитр «поплыл» и упустил нити игры? Ситуация возникла из ничего.

— Тоже считаю, что в таких моментах судье надо более оперативно реагировать. Ну да, ребята потолкались немного, ничего страшного. Но если вы обратили внимание, то двоим игрокам «Ахмата» дали предупреждения и только одному «армейцу». Такое впечатление, что они вдвоём его избивали.

— Семь туров и семь набранных очков. Что происходит?

— Недобор. Будем работать. Сейчас нам предстоит домашняя игра, постараемся исправить наше положение. Всё можно поменять, всего же семь туров прошло.

— Очень много пропускаете в этом сезоне...

— Если бы я мог объяснить это, то уже был тренером. Разберём допущенные ошибки, Рашид Рахимов подскажет нам, как лучше действовать в обороне. Повторюсь, будем исправлять своё нынешнее положение.