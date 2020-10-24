Итальянский министр спорта обвинил Роналду в нарушении карантина

https://static.news.ru/photo/fcddc5ee-1753-11eb-a149-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: Alfredo Falcone/Keystone Press Agency/Global Look press

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора обвинил заразившегося коронавирусной инфекцией нового типа форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в нарушении условий карантина.

Ранее стало известно, что игрок сдал положительный тест на COVID-19. В этот момент он находился в расположении национальной сборной, однако после получения результатов анализов Роналду отправился в Турин. Соблюдать карантин вместе с другими игроками «Ювентуса» нападающий отказался за несколько дней до того, как у него был диагностирован коронавирус. Примеру португальца тогда последовали ещё несколько футболистов «Старой синьоры».

Винченцо Спадафора заявил, что Роналду нарушил медицинский протокол. Говоря об этом, министр сослался на результаты проведённого расследования. Власти считают, что решение футболиста покинуть расположение «Ювентуса» и не соблюдать карантин вместе с одноклубниками противоречило правилам, передаёт издание Football Italia.

Как писал NEWS.ru, возвращение на поле Криштиану Роналду откладывается. Нападающий, ранее заболевший коронавирусом, сдал второй тест на COVID-19 — и он вновь оказался положительным.

Согласно регламенту УЕФА, из-за болезни и карантина португалец не сможет помочь «Ювентусу» в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» 28 октября.