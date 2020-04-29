Игроки АПЛ опасаются возобновления сезона в июне

https://static.news.ru/photo/de137b26-89e2-11ea-97be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andy Rowland via www.imago-image/www.imago-images.de/Global Look Press

Ряд футболистов клубов Английской премьер-лиги не поддерживают раннее возобновление чемпионата страны, приостановленного из-за распространения коронавируса, даже при отсутствии болельщиков на стадионах.

Игроки боятся, что риск заражения инфекцией остаётся большим, и не хотят рисковать своим здоровьем, сообщает The Telegraph.

Кроме того, и футболисты, и руководители клубов недовольны, что руководство страны торопит лигу с возвращением для приободрения населения.

АПЛ в пятницу, 1 мая, обсудит возможное возвращение футбольного сезона 8 июня. Уточняется, что матчи будут проходить без болельщиков на стадионах, а футболисты и персонал пройдут обязательное тестирование на коронавирус, ранее писал NEWS.ru.