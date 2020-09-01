Ибрагимович продлил контракт с «Миланом»

https://static.news.ru/photo/b54abd20-ebd1-11ea-bd19-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/Ibra_official

Шведский футболист Златан Ибрагимович продлил контракт с итальянским клубом «Милан» на один сезон.

Соглашение будет действовать до 30 июня 2021 года. Спортсмен уже принял участие в командной тренировке на базе ФК «Миланелло».

«Милан» рад сообщить, что Златан Ибрагимович продлил свой контракт с клубом до 30 июня 2021 года... Сегодня Златан Ибрагимович вновь присоединился к своим товарищам по команде и тренеру Стефано Пиоли в спортивном центре «Миланелло», где он принял участие в своей первой тренировке в сезоне, — говорится в сообщении клуба.

Отмечается, что в сезоне 2020/21 38-летний форвард провёл 18 матчей в ходе которых забил 10 мячей, став, таким образом, самым возрастным игроком в истории Серии А, забившим 10 мячей в течение сезона.

Ибрагимович ранее выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, после чего перешел во французский ПСЖ. В январе 2020 года спортсмен вернулся в итальянский клуб.

Как писал NEWS.ru ранее, «Барселона» предложила «Манчестер Сити» купить аргентинского нападающего Лионеля Месси за €280 млн. По словам информированного источника, также испанский клуб готов обсудить вариант с обменом игроками и доплатой со стороны англичан.