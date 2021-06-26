Хорват Першич заразился коронавирусом за сутки до игры с Испанией на Евро

Один из лидеров сборной Хорватии Иван Перишич заразился коронавирусом прямо накануне матча с Испанией. За сутки до игры в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 нападающий получил положительный результат теста, говорится на сайте Хорватского футбольного союза.

Сейчас футболиста изолировали от команды. Другие игроки и персонал национальной команды сдали тесты на COVID-19, они отрицательные. Таким образом, Перишич проведёт как минимум десять дней в самоизоляции и в этот период не будет участвовать в матчах сборной Хорватии.

Напомним, что игра пройдёт в понедельник, 28 июня. Сборные Хорватии и Испании встретятся в рамках 1/8 финала Евро. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что сборная Италии обыграла команду Австрии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу со счётом 2:1 и вышла в 1/4 финала турнира. Все голы были забиты в дополнительное время. Матч проходил в Лондоне (Англия).