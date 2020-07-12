Гончаренко назвал проблему ЦСКА в матче против «Рубина»

https://static.news.ru/photo/14a62cfa-c468-11ea-8c95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал матч 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина», отметив, что у его подопечных были проблемы с реализацией.

Футбол состоит из того, забиваешь ты или нет. Сегодня нам чего-то не хватило, было много подходов, но где-то чего-то недоставало. Хорошо, что было много моментов. Хотелось бы чтобы мы выше играли, нам не следовало садиться так низко. Часто выигрывают те команды, которые играют вторым номером. Моментов стало больше, сейчас вопрос стоит в реализации, — сказал Гончаренко журналистам на послематчевой пресс-конференции.

Специалист отметил, что замена защитника Георгия Щенникова была связана с травмой футболиста.

Ранее NEWS.ru писал, что ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в домашнем матче 28-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:1. Счёт открыл нападающий москвичей Фёдор Чалов, забив на 62-й минуте встречи. На 87-й минуте встречи «Рубин» заработал первый в сезоне пенальти, который реализовал нападающий Евгений Марков.