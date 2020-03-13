https://static.news.ru/photo/459273c8-655e-11ea-a21f-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcdm_official/vk.com

В стартовом матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московское «Динамо» в гостях одержало волевую победу над грозненским «Ахматом» — 3:2 (1:1).

Хозяева поля открыли счёт на 10-й минуте встречи — отличился албанский атакующий полузащитник Одисе Роши. Но «бело-голубые» усилиями Константина Рауша отыгрались на 26-й минуте.

Сразу после перерыва, на 50-й минуте, немецкий хавбек «Динамо» Максимилиан Филипп реализовал пенальти, а на 86-й Дмитрий Скопинцев закрепил победный счёт.

Правда, на 89-й минуте Денис Глушаков сократил преимущество гостей, но большего «Ахмат» добиться не сумел.

После этой победы «Динамо» (30 очков после 22 игр) поднялось на шестое место в таблице РПЛ, обойдя тульский «Арсенал» (28 очков, 21 игра). «Ахмат» продолжает оставаться на последней строчке в таблице (20 очков, 22 игры), деля её с казанским «Рубином», имеющим столько же набранных очков и матч в запасе.

В субботу, 14 марта, тур продолжится встречами «Оренбург» — «Спартак» (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Урал» (Екатеринбург) и «Арсенал» (Тула) — «Рубин» (Казань).

Полузащитники Андре Шюррле и Наиль Умяров из-за травм не помогут «Спартаку» в выездном поединке с «Оренбургом», со ссылкой на слова главного тренера «красно-белых» Доменико Тедеско писал ранее NEWS.ru.